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CAMPANHA

Seguradoras de Rio Preto se unem para campanha de doação de sangue no Hemocentro

O setor de seguros de Rio Preto se une nesse sábado, 23, no Hemocentro em prol da campanha de doação de sangue

por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 2 horasAtualizado há 23 minutos
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Profissionais do setor de seguros vão ao Hemocentro de Rio Preto nesse sábado, 23 (Divulgação)
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Profissionais do setor de seguros vão ao Hemocentro de Rio Preto nesse sábado, 23 (Divulgação)
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O Sincor-SP e o Correrp (Clube dos Corretores de Seguros de Rio Preto) vão realizar no próximo sábado, dia 23, a partir de 9h30, uma campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea no Hemocentro de Rio Preto.

Com os estoques de sangue do Hemocentro em um nível preocupantemente baixo, as entidades pretendem reunir cerca de 100 profissionais e seguradoras para a campanha de doação. A instituição informou que os estoques de sangue, principalmente os de tipo O positivo e O negativo, estão muito abaixo do ideal.

Segundo o Hemocentro, o número de doadores caiu de cerca de 100 para apenas 60 por dia, enquanto o ideal seria pelo menos 150 doadores diários. Além de doação de sangue, a iniciativa busca aumentar o cadastro de doadores de medula óssea.

De acordo com Roberto Mantovan, presidente do Sincor-SP, a iniciativa busca alinhar o setor de seguros com ações que impactam diretamente a população. “O mercado de seguros trabalha diariamente com proteção e cuidado com vidas. A campanha nasceu justamente desse sentimento de responsabilidade coletiva”, afirmou.

A presidente do Correrp, Rosi Dellatorre, conta que a adesão da campanha foi aderida rapidamente pelos profissionais da região. “A resposta foi muito positiva. Muitas pessoas querem ajudar e entendem a importância da doação neste momento em que os estoques seguem baixos”, diz.