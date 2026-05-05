Saúde leva vacinação contra gripe às feiras livres de Rio Preto

Após a adesão da população às ações de vacinação contra gripe realizadas nos shoppings, Terminal Urbano Central e Drive-Thru, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto amplia novamente o acesso à imunização e passa a oferecer as doses também nas feiras livres da cidade durante o mês de maio.

A estratégia tem como objetivo facilitar o acesso da população pertencente aos grupos prioritários, levando a vacinação para locais com grande circulação de pessoas e mais próximos da rotina dos moradores.

“Essa é mais uma oportunidade para ampliarmos as formas de acesso à vacina contra a gripe, descentralizando a vacinação e levando as doses até locais estratégicos, o que facilita a adesão da população”, destaca Michela Barcelos, gerente de imunização da Secretaria de Saúde.

Além das Feiras Livres tradicionais dos bairros, a vacinação também será ofertada em feiras de condomínios fechados, em ações exclusivas para moradores.

Nesta semana, as equipes estarão nas feiras dos seguintes locais:

Quarta-feira: Anchieta e São Manoel (8h às 11h)

Quinta-feira: Jardim Canaã (8h às 11h)

Sexta-feira: Jardim Paulista e Soraya (7h30 às 10h30)

Sábado: Cidade Nova (8h às 12h)

Condomínios fechados:

Terça-feira: Dahma I (17h às 19h30)

Quinta-feira: Village Dahma I (17h às 19h30)

As ações nos condomínios serão realizadas pela equipe da UBS São Deocleciano, acompanhando o horário das feiras locais.

Nesta fase da campanha, a vacinação contra influenza é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, entre eles:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestantes e puérperas

Idosos

Trabalhadores da saúde

Professores

Pessoas com comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas em situação de rua

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Até o momento, a cobertura vacinal contra gripe no município está em 29,06%, sendo 16,6% entre crianças, 37,78% entre gestantes e 32,64% entre idosos. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é atingir pelo menos 90% de cobertura entre os grupos prioritários.

Além da vacinação extramuros, as doses seguem disponíveis em todas as salas de vacina do município, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, em horário ampliado até às 19h30, nas unidades:

UBS João Paulo II/Jaguaré

UBS Parque Industrial

UBS Santo Antônio

UBS Solo Sagrado

UBS Vetorazzo

No Centro de Atendimento Pediátrico da Região Norte, a sala de vacina funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h30.

A vacinação é segura e fundamental para prevenir complicações, internações e óbitos causados pelo vírus da Influenza, especialmente entre os públicos mais vulneráveis.