Saúde leva vacinação contra gripe às feiras livres de Rio Preto
Equipes de imunização estarão em pontos estratégicos para vacinar grupos prioritários e ampliar cobertura vacinal
Após a adesão da população às ações de vacinação contra gripe realizadas nos shoppings, Terminal Urbano Central e Drive-Thru, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto amplia novamente o acesso à imunização e passa a oferecer as doses também nas feiras livres da cidade durante o mês de maio.
A estratégia tem como objetivo facilitar o acesso da população pertencente aos grupos prioritários, levando a vacinação para locais com grande circulação de pessoas e mais próximos da rotina dos moradores.
“Essa é mais uma oportunidade para ampliarmos as formas de acesso à vacina contra a gripe, descentralizando a vacinação e levando as doses até locais estratégicos, o que facilita a adesão da população”, destaca Michela Barcelos, gerente de imunização da Secretaria de Saúde.
Além das Feiras Livres tradicionais dos bairros, a vacinação também será ofertada em feiras de condomínios fechados, em ações exclusivas para moradores.
Nesta semana, as equipes estarão nas feiras dos seguintes locais:
Quarta-feira: Anchieta e São Manoel (8h às 11h)
Quinta-feira: Jardim Canaã (8h às 11h)
Sexta-feira: Jardim Paulista e Soraya (7h30 às 10h30)
Sábado: Cidade Nova (8h às 12h)
Condomínios fechados:
Terça-feira: Dahma I (17h às 19h30)
Quinta-feira: Village Dahma I (17h às 19h30)
As ações nos condomínios serão realizadas pela equipe da UBS São Deocleciano, acompanhando o horário das feiras locais.
Nesta fase da campanha, a vacinação contra influenza é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, entre eles:
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
Gestantes e puérperas
Idosos
Trabalhadores da saúde
Professores
Pessoas com comorbidades
Pessoas com deficiência permanente
Pessoas em situação de rua
Profissionais das forças de segurança e salvamento
Profissionais das Forças Armadas
Até o momento, a cobertura vacinal contra gripe no município está em 29,06%, sendo 16,6% entre crianças, 37,78% entre gestantes e 32,64% entre idosos. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é atingir pelo menos 90% de cobertura entre os grupos prioritários.
Além da vacinação extramuros, as doses seguem disponíveis em todas as salas de vacina do município, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, em horário ampliado até às 19h30, nas unidades:
UBS João Paulo II/Jaguaré
UBS Parque Industrial
UBS Santo Antônio
UBS Solo Sagrado
UBS Vetorazzo
No Centro de Atendimento Pediátrico da Região Norte, a sala de vacina funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h30.
A vacinação é segura e fundamental para prevenir complicações, internações e óbitos causados pelo vírus da Influenza, especialmente entre os públicos mais vulneráveis.