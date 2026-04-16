Saúde leva vacinação contra gripe a dois shoppings de Rio Preto no fim de semana

A Secretaria de Saúde vai ampliar o acesso à vacinação contra gripe para os grupos prioritários. Neste fim de semana, dias 18 e 19 de abril, duas equipes estarão aplicando as doses nos shoppings Cidade Norte e Riopreto Shopping.

No Cidade Norte, a vacinação será no sábado, 18, das 14h às 18h, enquanto no Riopreto Shopping as doses serão aplicadas no domingo, 19, das 14h às 18h.

Nesta etapa, a estratégia de vacinação contempla os seguintes grupos:

Gestantes e puérperas

Idosos

Crianças de seis meses a menores de seis anos

Trabalhadores da Saúde

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com comorbidades

Professores

Profissionais das forças de segurança e salvamento, entre outros.

Vacinação no Terminal Urbano

A vacinação também está sendo realizada no Terminal Urbano de Rio Preto, local de grande fluxo de passageiros. As equipes de imunização já passaram pelo local nos dias 7, 9, 14 de abril e as próximas datas são:

23 de abril, das 7h30 às 11h30

28 e 30 de abril, das 7h30 às 11h30 e das 17h às 19h

Salas de Vacina

A população também pode se vacinar nas salas de vacina do município, que funcionam dentro das unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e em horário ampliado nas unidades:

UBS Parque Industrial: das 7h30 às 18h30

UBS João Paulo II/Jaguaré, São Deocleciano, Solo Sagrado e Vetorazzo: das 7h30 às 19h30

Centro de Atendimento Pediátrico da Região Norte: das 10h às 17h30

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de condição ou função.

A vacinação contra a gripe é fundamental para prevenir casos graves e óbitos. “É fundamental que os grupos prioritários se vacinem logo no início, pois o organismo precisa de um tempo para desenvolver proteção. Com a chegada do outono e do inverno, aumenta a circulação de vírus respiratórios, e a vacinação ajuda a prevenir casos graves e óbitos”, afirmou a gerente de imunização da Secretaria de Saúde, Michela Barcelos.