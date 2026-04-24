Saúde de Rio Preto realiza drive-thru da vacinação contra gripe neste sábado

A Secretaria de Saúde de Rio Preto promove neste sábado, 25, o Drive-Thru da Vacinação Contra Gripe. A ação será das 8h às 13h, na Praça do Locutor, ao lado da UBS Central. Neste período, os grupos prioritários poderão receber a vacina da Influenza dentro do carro, sendo necessário apenas apresentar o documento de identificação e documento que comprove função ou condição, para categorias profissionais e pessoas com comorbidades.

Para passar pelo drive-thru, o motorista deve acessar a avenida Lino José de Seixas e virar à direita no Palácio das Águas (Semae), indo em direção ao Centro Especializado em Reabilitação (CER III). Esse trecho, que fica em frente à Praça, será interditado para a vacinação.

Neste momento, a vacinação contra Gripe é voltada para os grupos prioritários, que são:

- Gestantes, idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, puérperas, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, adolescentes em medida socioeducativa, população privada de liberdade, pessoas com comorbidades, professores, profissionais das forças armadas e pessoas em situação de rua.

"O drive-thru da vacinação é mais uma forma de acesso para os públicos prioritários colocarem suas doses em dia. A vacina é a principal forma para evitar complicações da Gripe, que é uma doença que provoca hospitalizações e óbitos. Por isso, é importante se vacinar o quanto antes", explicou a gerente de imunização da Secretaria de Saúde, Michela Barcelos.

Sábado Com Saúde

Ainda neste sábado, 25, outra oportunidade para colocar a vacinação em dia é com a campanha Sábado Com Saúde, que terá sete UBSs abertas para vacinação contra Gripe e de rotina. Além disso, essas unidades ofertarão consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, previamente agendadas, e recadastramento para usuários SUS. O horário será das 8h às 13h, nas unidades:

UBS Estoril

UBS João Paulo II/Jaguaré

UBS Parque Industrial

UBS Santo Antônio

UBS São Deocleciano

UBS Solo Sagrado

UBS Vetorazzo

Balanço

No fim de semana dos dias 18 e 19 de abril, a Saúde levou a vacinação contra a gripe até os Shoppings Cidade Norte e Riopreto Shopping. Foram aplicadas 593 doses das vacinas contra a Gripe e também contra a Covid.

No Terminal Urbano Central, a Saúde esteve nos dias 7, 9, 14 e 16 de abril, aplicando 586 doses das vacinas contra a Gripe e Covid.

A cobertura geral da campanha de vacinação contra Gripe está em 18,8%.

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