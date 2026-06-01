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SAÚDE

Saúde de Rio Preto amplia grupos antitabagismo e leva ação a 13 unidades de saúde

Expansão foi possível a partir do credenciamento de novas unidades pelo Ministério da Saúde

por Redação
Publicado há 5 horasAtualizado há 5 horas
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São 13 unidades de saúde com grupos (Divulgação/Prefeitura)
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São 13 unidades de saúde com grupos (Divulgação/Prefeitura)
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A Secretaria de Saúde de Rio Preto amplia, a partir desta segunda-feira, 1º de junho, o número de unidades básicas que oferecem grupos de apoio de combate ao tabagismo. Até então, apenas as UBSs Estoril, Solidariedade, Solo Sagrado e Vila Toninho contavam com os encontros voltados a pessoas interessadas em abandonar o cigarro.

A expansão foi possível a partir do credenciamento de novas unidades pelo Ministério da Saúde. Com isso, passam a oferecer os grupos antitabagismo as seguintes UBSs:

  • UBS Cidade Jardim

  • UBS Jardim Americano

  • UBS João Paulo 2º/Jaguaré

  • UBS Luz da Esperança

  • UBS Maria Lúcia

  • UBS Parque Nova Esperança

  • UBS Santo Antônio

  • UBS Talhado

  • UBS Vetorazzo

Além dos grupos de apoio, as UBSs passam a receber medicamentos à base de nicotina, totalizando 13 unidades com atendimento especializado para pessoas que desejam deixar o tabagismo.

Neste momento, as unidades estão iniciando a triagem dos interessados em participar das próximas turmas.

Como funciona?

O munícipe deve procurar a recepção da UBS de referência, inclusive aquelas que ainda não possuem grupos antitabagismo. Após manifestar interesse em participar do grupo, o paciente será inserido em uma fila de espera para triagem nas unidades credenciadas.

A avaliação será realizada por profissionais de saúde capacitados pelo Ministério da Saúde, que analisarão o histórico de uso do cigarro, o grau de dependência e as condições clínicas do paciente. Em seguida, o nome será incluído na lista para formação de novas turmas.

Os grupos têm duração de três meses. No primeiro mês, os encontros são semanais; nos meses seguintes, passam a ocorrer quinzenalmente. Durante as reuniões, os participantes compartilham experiências e recebem orientações de uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais da saúde convidados.

Entre os temas abordados estão a dependência química e psicológica do tabaco, os impactos do cigarro na saúde, estratégias para mudança de hábitos e prevenção de recaídas.

Ao final do ciclo, os participantes continuam sendo acompanhados pela UBS de referência, fortalecendo o cuidado contínuo e incentivando a manutenção de uma vida sem tabaco.