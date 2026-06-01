Saúde de Rio Preto amplia grupos antitabagismo e leva ação a 13 unidades de saúde
Expansão foi possível a partir do credenciamento de novas unidades pelo Ministério da Saúde
A Secretaria de Saúde de Rio Preto amplia, a partir desta segunda-feira, 1º de junho, o número de unidades básicas que oferecem grupos de apoio de combate ao tabagismo. Até então, apenas as UBSs Estoril, Solidariedade, Solo Sagrado e Vila Toninho contavam com os encontros voltados a pessoas interessadas em abandonar o cigarro.
A expansão foi possível a partir do credenciamento de novas unidades pelo Ministério da Saúde. Com isso, passam a oferecer os grupos antitabagismo as seguintes UBSs:
UBS Cidade Jardim
UBS Jardim Americano
UBS João Paulo 2º/Jaguaré
UBS Luz da Esperança
UBS Maria Lúcia
UBS Parque Nova Esperança
UBS Santo Antônio
UBS Talhado
UBS Vetorazzo
Além dos grupos de apoio, as UBSs passam a receber medicamentos à base de nicotina, totalizando 13 unidades com atendimento especializado para pessoas que desejam deixar o tabagismo.
Neste momento, as unidades estão iniciando a triagem dos interessados em participar das próximas turmas.
Como funciona?
O munícipe deve procurar a recepção da UBS de referência, inclusive aquelas que ainda não possuem grupos antitabagismo. Após manifestar interesse em participar do grupo, o paciente será inserido em uma fila de espera para triagem nas unidades credenciadas.
A avaliação será realizada por profissionais de saúde capacitados pelo Ministério da Saúde, que analisarão o histórico de uso do cigarro, o grau de dependência e as condições clínicas do paciente. Em seguida, o nome será incluído na lista para formação de novas turmas.
Os grupos têm duração de três meses. No primeiro mês, os encontros são semanais; nos meses seguintes, passam a ocorrer quinzenalmente. Durante as reuniões, os participantes compartilham experiências e recebem orientações de uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais da saúde convidados.
Entre os temas abordados estão a dependência química e psicológica do tabaco, os impactos do cigarro na saúde, estratégias para mudança de hábitos e prevenção de recaídas.
Ao final do ciclo, os participantes continuam sendo acompanhados pela UBS de referência, fortalecendo o cuidado contínuo e incentivando a manutenção de uma vida sem tabaco.