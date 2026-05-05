Saúde confirma três mortes por Influenza em Rio Preto

A Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou o registro de três mortes por Influenza, todos causados pela cepa Influenza A (H3N2).

Segundo a Saúde, as vítimas são:

Mulher, faixa etária de 60 a 69 anos, com comorbidades. Apresentou os primeiros sintomas em abril e faleceu no mesmo mês. Não era vacinada contra Influenza.

Menina, faixa etária de 1 a 4 anos, sem comorbidades. Apresentou os primeiros sintomas em abril e faleceu no mesmo mês. Não era vacinada contra Influenza.

Adolescente do sexo feminino, faixa etária de 10 a 19 anos, sem comorbidades. Apresentou os primeiros sintomas em abril e faleceu no mesmo mês. Não era vacinada contra Influenza.

Até o momento, o município contabiliza 57 casos confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza.

Vacinação

A pasta reforça a importância de que os grupos prioritários procurem uma sala de vacina para atualização da caderneta vacinal. Desde o início da campanha, em 26 de março, a cobertura vacinal geral contra a gripe é de 29%, sendo:

16,6% entre crianças

32,6% entre idosos

37,7% entre gestantes

A meta é vacinar ao menos 90% do público-alvo.

A vacina contra a gripe é segura, eficaz e fundamental para prevenir casos graves, internações e óbitos.

Atenção aos sinais

Pessoas que apresentem sintomas como: febre persistente, dificuldade para respirar, cansaço intenso ou piora do quadro clínico devem procurar atendimento médico imediatamente. O diagnóstico precoce e o tratamento oportuno são fundamentais para evitar complicações graves, internações e óbitos.

Pacientes com fator de risco para doenças mais graves têm indicação de uso de antiviral, como também crianças, idosos, gestantes, imunossuprimidos e outros.

“Muitos casos evoluem de forma desfavorável quando a assistência médica é buscada apenas em estágios avançados da doença. Por isso, diante de qualquer sinal de agravamento, é essencial procurar uma unidade de saúde o quanto antes”, destaca a coordenadora da vigilância em saúde de Rio Preto, Andreia Negri.