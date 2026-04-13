Saúde amplia vacinação no Terminal Urbano de Rio Preto com horário noturno

A Secretaria de Saúde de Rio Preto ampliou a vacinação contra gripe e Covid no Terminal Urbano, após registrar grande adesão nos dias 7 e 9 de abril, quando foram aplicadas 461 doses (314 de gripe e 147 de Covid).

Desde o início da Estratégia de Vacinação Contra Gripe em 26 de março, já são 23.642 pessoas vacinadas, com cobertura vacinal de 12,49%, segundo a pasta.

Para facilitar o acesso dos grupos prioritários, as equipes de imunização estarão no Terminal em novos dias e horários:

- 14, 16, 28 e 30 de abril, das 17h às 19h.

Estão mantidas também as ações previamente programadas no terminal com vacinação contra Gripe e Covid e aferição de pressão arterial nos dias:

- 23, 28 e 30 de abril, das 7h30 às 11h30.

A vacinação está disponível, neste momento, para os grupos prioritários, como: gestantes, idosos, crianças menores de seis anos, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades, entre outros.

As doses também seguem disponíveis nas unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e com horários estendidos nas unidades:

• UBS Parque Industrial: até 18h30

• UBSs João Paulo II/Jaguaré, São Deocleciano, Solo Sagrado e Vetorazzo: até 19h30

• Centro de Atendimento Pediátrico da Região Norte: das 10h às 17h30

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e documento que comprove função ou condição.

Parceria com hospitais

A Secretaria de Saúde realizou nesta sexta-feira, 10 de abril, reunião com hospitais do município para organizar a vacinação contra Influenza entre os trabalhadores da saúde. Participaram representantes da Unimed, Hospital de Base, Santa Casa, Austa, Beneficência Portuguesa e Hospital Rio Preto.

Com a parceria, as instituições vão aplicar as doses em seus próprios profissionais, com vacinas disponibilizadas pela Secretaria, ampliando o alcance da vacinação entre os grupos prioritários.

A estratégia de vacinação contra a Gripe segue até 30 de maio.