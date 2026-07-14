São Paulo registra baixas temperaturas na madrugada em várias cidades

As temperaturas baixas na madrugada desta terça-feira, 14, atingiram várias cidades do estado de São Paulo. O recorde ficou com Campos do Jordão, com 2,1ºC, segundo o Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet). A sensação térmica naquela região foi de -1,3ºC. A cidade igualou a temperatura mais baixa de 2026, de 2,1ºC, registrada no dia 12 de maio.

O frio intenso se espalhou por todo o estado. Na região de Rio Preto, Santa Salete registrou a menor temperatura, com 5,1 graus, segundo o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciaagro). O recorde na cidade neste ano é de 4,4 graus.

Outras cidades do Noroeste Paulista com temperaturas baixas foram Pindorama (6,1), Jales (7,8), Estrela d'Oeste (8,1) e Dirce Reis (8,2).

A cidade de São Paulo também teve uma madrugada fria, com 10ºC e sensação térmica de 7ºC, segundo o Inmet. A medição foi feita no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, local de referência para o instituto.

Os dias frios vão continuar em São Paulo ao longo da semana, com mínimas de 9ºC nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16) com máximas de 22ºC e 25ºC respectivamente. Na sexta-feira (17), a mínima está prevista para 11ºC com máxima de 25ºC. No sábado (18), a mínima fica em 13ºC com máxima de 26ºC.