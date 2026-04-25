Saber conectado

Nem só de memes e discussões políticas vive a internet, mas também de conteúdo de qualidade e disponibilizado gratuitamente para quem deseja aprender. Na região, professores especialistas em suas áreas têm feito a diferença na vida de quem busca mais conhecimento.

GUIA DE ROBÓTICA

Caso do canal no YouTube OBR - UNESP IBILCE, criado dentro do curso de Ciências da Computação da Unesp de Rio Preto, com o objetivo de guiar professores e alunos na jornada da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), concurso nacional que conta com a participação de todo o País.

“Há professores de Física e Matemática que não são formados em Robótica, então o objetivo é trazer essa formação de base para que eles consigam aprender e passar também para os alunos que tenham interesse”, explica o professor Diego Bruno, orientador do projeto, que tem pesquisas nas áreas de robótica, inteligência artificial e automação.

Ele pontua que no ensino básico existe uma deficiência no ensino do tema - escolas públicas com mais estrutura, como Sesi, Senai e Etecs, oferecem a disciplina dentro de suas grades, mas na maioria das instituições a Robótica não está no currículo.

CONTEÚDO PRÁTICO

São 14 vídeos publicados até o momento, apresentados pelos próprios alunos de Ciências da Computação, que colocam a mão na massa e mostram como montar as estruturas na prática. Os conteúdos abordados durante o programa são diversos: introdução à robótica e à eletrônica básica; programação aplicada à robótica (nível iniciante e intermediário); uso de sensores e atuadores em projetos reais; montagem e funcionamento de robôs educacionais; conceitos de inteligência artificial e visão computacional aplicados à robótica; além de relatos de experiências de alunos em competições e projetos de pesquisa.

“O canal está começando. A ideia é ter conteúdo gratuito, os vídeos foram gravados com plataformas gratuitas na internet, de programação, simulação, para que o conteúdo seja acessível para todas as pessoas”, afirma Diego Bruno.

O docente reforça que poucos lugares têm a Robótica no currículo, inclusive em cursos de graduação, e esta é uma área em expansão, inclusive na região. “É um conteúdo importante, tanto para os alunos que estão começando na área como para quem está na área industrial. Na nossa região falta mão-de-obra”, diz.