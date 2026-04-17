Rodovias da região de Rio Preto vão receber 210 mil veículos no feriado prolongado

A rodovias da região de Rio Preto devem ter tráfego de cerca de 210 mil veículos no feriado prolongado de Tiradentes. Esse é o movimento esperado para as rodovias BR-153 e Washington Luís no período entre sexta-feira, 17, e na terça-feira, 21. As polícias rodoviárias estadual e federal terão operações para conter infrações de trânsito.

A Triunfo Transbrasiliana, concessionária responsável pela BR-153, estima maior concentração de veículos na segunda-feira, 20, data em que o volume diário pode chegar a 36.500 veículos. Na região de São José do Rio Preto, onde estão duas das quatro praças de pedágio administradas pela Concessionária, Onda Verde (km 35+800) e José Bonifácio (km 98+900), a previsão é de cerca de 115 mil veículos durante o período do feriado.

As estimativas contribuem para dar previsibilidade aos deslocamentos e orientar o planejamento das viagens, favorecendo a escolha de horários de menor fluxo. Para garantir a segurança e a fluidez da circulação, não haverá restrições de tráfego na BR 153/SP durante o feriado de Tiradentes. As obras estarão limitadas a horários de menor fluxo.

A Ecovias Noroeste Paulista, que administra a Washington Luís, também deu início à Operação Tiradentes, que seguirá até as 23h59 da quarta-feira, 22, com atuação intensificada nos 600 quilômetros de rodovias sob sua administração. A iniciativa tem como foco reforçar a segurança viária, garantir a fluidez do tráfego e ampliar o suporte aos usuários em um período marcado pelo aumento de veículos nas estradas.

Segundo a concessionária, a expectativa é que mais de 622 mil veículos circulem pelas rodovias sob sua gestão, entre elas a Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326), além de trechos das SP-333, SP-351 e SP-323. A previsão é de tráfego mais intenso em corredores estratégicos, especialmente na SP-310, nos trechos entre São Carlos, Araraquara, Matão e Taquaritinga (com previsão de 227 mil veículos), além da região de Catanduva, Rio Preto e Mirassol (previsão de 97 mil veículos).

Os picos de movimento devem ocorrer, principalmente, amanhã e na quarta-feira da semana que vem, com maior concentração de veículos nas primeiras horas da manhã, entre 6 e 8 horas, e no fim da tarde, entre 17 e 19 horas.

Obras

Durante a “Operação Tiradentes”, haverá restrições na execução de obras, serviços de conservação de rotina e transporte de cargas especiais. Os trabalhos de implantação de terceiras faixas em Rio Preto e Mirassol também seguirão as mesmas restrições.

Na sexta-feira, 17, as obras acontecerão apenas até as 13 horas. No sábado, 18, e na terça-feira, 21, não haverá obras, tanto no período diurno como no noturno, em todas as rodovias. No domingo, 19, e na segunda-feira, 20, os serviços estarão totalmente liberados. Por fim, na quarta-feira, 22, eles serão retomados de forma gradual, com liberação após as 12 horas na SP-310.