TRANSITO
Trânsito na rodovia Washington Luís trava entre Rio Preto e Mirassol
Lentidão ultrapassa cinco quilômetros e ocorre devidos às obras da terceira faixa
por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 15/07/2026 às 11:46Atualizado em 15/07/2026 às 14:26
Os motoristas enfrentam pelo menos 5 quilômetros de congestionamento na rodovia Washington Luís, na manhã desta quarta-feira, 15, no sentido Rio Preto a Mirassol. O problema é causado pela redução de duas para apenas uma faixa de pista, devido às obras de construção da terceira faixa.
Segundo a concessionária Ecovias, o congestionamento é registrado entre o km 438 ao 443, no perímetro urbano de Rio Preto. Neste trecho a rodovia é bastante utilizada pelos motoristas de Rio Preto, como via rápida para chegar à região do Distrito Industrial e para o acesso ao viaduto da zona Norte.
Apesar do congestionamento não foram registrados acidentes até a conclusão deste texto.