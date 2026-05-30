Morte de fisiculturista de 22 anos reacende o alerta sobre os riscos do uso de anabolizantes

A morte de um fisiculturista de 22 anos evidencia que nem todo corpo que parece saudável de fato está funcionando como deveria. Além disso, chama atenção para outra questão: o uso de anabolizantes, como testosterona e outras substâncias, com o objetivo de potencializar o treino de atletas de alta performance e incrementar os resultados. Os médicos são unânimes, no entanto: mesmo fazendo todos os exames e passando por consultas periodicamente, não existe nível seguro para o uso para fins estéticos ou de massa muscular, pois elas podem sobrecarregar órgãos essenciais, como coração e rins.

Gabriel Ganley, de 22 anos, foi encontrado morto em seu apartamento na capital paulista no dia 23 de maio. No atestado de óbito, consta morte súbita por cardiomiopatia hipertrófica, uma das principais complicações do uso de anabolizantes. Em julho do ano passado, o atleta começou a usar substâncias como a insulina - que pode ser essencial para quem tem condições como a diabetes, mas perigosa para indivíduos saudáveis.

Na internet, basta uma busca simples em sites de compras ou redes sociais para encontrar inúmeros anúncios de géis e cápsulas a preços populares em que o vendedor promete ganho de massa e melhores resultados na prática de exercícios físicos. A venda desses produtos, encontrados inclusive especificamente voltados para mulheres, para fins estéticos e para potencializar o treino é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que somente permite sua comercialização com objetivos médicos, de tratamento de condições de saúde.

Além do comércio específico de produtos, também é possível adquirir “protocolos” que combinam treino, alimentação e suplementação para transformar o corpo de forma rápida, praticamente milagrosa.

“Os anabolizantes são hormônios sintéticos, geralmente derivados da testosterona, e causam vários riscos para o organismo. No coração, principalmente a hipertrofia ventricular, aumento do colesterol, aumento da viscosidade sanguínea, que deixa o paciente mais propenso a desenvolver trombose. Aumenta o risco de morte súbita, de miocardiopatia por deficiência do músculo e de aterosclerose, que é o depósito de gordura nas artérias”, enumera Luciano Miola, cardiologista do Instituto de Moléstias Cardiovasculares (IMC) de Rio Preto.

Além de atingir diretamente o coração, as substâncias podem sobrecarregar o fígado e os rins, levar a infertilidade e disfunção erétil, aumento das mamas inclusive nos homens, maior chance de ter colesterol elevado (mexem diretamente no sistema endócrino), risco aumentado de AVC e infarto e propensão elevada a desenvolver condições psiquiátricas, como agressividade. Os produtos injetáveis são mais perigosos.