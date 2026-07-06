Rio Preto tem 876 vagas de emprego nesta segunda

O serviço gratuito de intermediação de mão de obra está com 876 vagas de emprego abertas em São José do Rio Preto nesta segunda-feira, 06 de julho. As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Principais vagas disponíveis hoje

Confira algumas das funções com maior número de vagas:

Destaque para as vagas abaixo:

AUXILIAR DE PRODUÇÃO -- 59 vagas

REPRESENTANTE COMERCIAL-- 50 vagas

OPERADOR(A) DE TELEMARKETING -- 31 vagas

AUXILIAR DE LIMPEZA -- 31 vagas

SERVIÇOS DE MARIDO DE ALUGUEL-- 30 vagas

OPERADOR(A) DE CAIXA -- 25 vagas

REPOSITOR(A) -- 22 vagas

CONSULTOR(A) DE VENDAS -- 18 vagas

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -- 18 vagas

ESTOQUISTA -- 18 vagas

Como se candidatar às vagas de emprego

O serviço pode ser acessado pela internet, de forma prática e gratuita. Acesse o link aqui para consultar vagas, cadastrar currículo, se candidatar às oportunidades de emprego e também de cursos.

Atendimento Presencial

Se preferir atendimento presencial, dirija-se a uma das unidades abaixo:

📍 No Poupatempo

Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro

Horário: das 9h às 17h

📍 No Ganha Tempo Cidadão

Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 – Jardim Planalto

Horário: das 10h às 19h

📍 Na Secretaria do Trabalho e Emprego

Rua Pedro Amaral, 1282 - Parque Industrial

Horário: das 8h às 17h

📍 Na Subprefeitura de Engenheiro Schmitt

Rua Voluntários da Pátria, 350 - Centro

Horário: das 09h às 15h.

Mais Informações

📞 Telefone: (17) 3211-4950

📱 WhatsApp: (17) 99739-8710