Rio Preto tem 876 vagas de emprego nesta segunda
O serviço pode ser acessado pela internet, de forma prática e gratuita
O serviço gratuito de intermediação de mão de obra está com 876 vagas de emprego abertas em São José do Rio Preto nesta segunda-feira, 06 de julho. As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.
Principais vagas disponíveis hoje
Confira algumas das funções com maior número de vagas:
Destaque para as vagas abaixo:
AUXILIAR DE PRODUÇÃO -- 59 vagas
REPRESENTANTE COMERCIAL-- 50 vagas
OPERADOR(A) DE TELEMARKETING -- 31 vagas
AUXILIAR DE LIMPEZA -- 31 vagas
SERVIÇOS DE MARIDO DE ALUGUEL-- 30 vagas
OPERADOR(A) DE CAIXA -- 25 vagas
REPOSITOR(A) -- 22 vagas
CONSULTOR(A) DE VENDAS -- 18 vagas
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -- 18 vagas
ESTOQUISTA -- 18 vagas
Como se candidatar às vagas de emprego
O serviço pode ser acessado pela internet, de forma prática e gratuita. Acesse o link aqui para consultar vagas, cadastrar currículo, se candidatar às oportunidades de emprego e também de cursos.
Atendimento Presencial
Se preferir atendimento presencial, dirija-se a uma das unidades abaixo:
📍 No Poupatempo
Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro
Horário: das 9h às 17h
📍 No Ganha Tempo Cidadão
Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 – Jardim Planalto
Horário: das 10h às 19h
📍 Na Secretaria do Trabalho e Emprego
Rua Pedro Amaral, 1282 - Parque Industrial
Horário: das 8h às 17h
📍 Na Subprefeitura de Engenheiro Schmitt
Rua Voluntários da Pátria, 350 - Centro
Horário: das 09h às 15h.
Mais Informações
📞 Telefone: (17) 3211-4950
📱 WhatsApp: (17) 99739-8710