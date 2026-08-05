Rio Preto sedia encontro médico sobre ortopedia

Considerado o maior encontro da ortopedia paulista, o 31º Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado de São Paulo (Cotesp) será realizado entre os dias 6 e 8 de agosto, no centro de convenções da Famerp, em Rio Preto, reunindo especialistas de todo o País para discutir os avanços que estão transformando a prática ortopédica.

O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional São Paulo (SBOT-SP) e conta com apoio da Famerp/Funfarme e do Hospital de Base (HB).

O congresso reunirá médicos, pesquisadores, residentes e estudantes em uma programação científica voltada à atualização profissional, ao intercâmbio de experiências e ao debate sobre temas que vêm redefinindo a especialidade. Inteligência artificial aplicada à prática médica, medicina regenerativa, cirurgia robótica, ortobiológicos, impressão 3D, tratamento da dor e medicina esportiva estão entre os assuntos que serão discutidos ao longo dos três dias de evento.

Os participantes acompanharão debates sobre ombro e cotovelo, joelho, quadril, coluna, mão, pé e tornozelo, ortopedia pediátrica, medicina esportiva, ortopedia regenerativa e tratamento da dor, além de temas transversais como inteligência artificial, judicialização da medicina e medicina baseada em evidências.