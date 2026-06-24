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Rio Preto recebe vacina VPC20, contra infecções

Doses agora fazem parte do calendário nacional de vacinação infantil do SUS e começam a ser aplicadas a partir de hoje

por Da Redação
Publicado em 24/06/2026 às 18:58Atualizado em 24/06/2026 às 19:00
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Secretaria de Saúde de Rio Preto recebeu 1.015 doses da vacina (Divulgação)
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Secretaria de Saúde de Rio Preto recebeu 1.015 doses da vacina (Divulgação)
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A Secretaria de Saúde de Rio Preto recebeu nesta terça-feira, 23, 1.015 doses da vacina pneumocócica 20-valente (VPC20), que amplia a proteção contra infecções provocadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de doenças como pneumonia, meningite, sepse e otite. As doses agora fazem parte do calendário nacional de vacinação infantil do SUS e começam a ser aplicadas a partir desta quinta-feira.

Atualmente, o Programa Nacional de Vacinação prevê esquema vacinal de duas doses e um reforço com a vacina pneumocócica 10-valente (VPC10), que protege contra dez sorotipos da bactéria. A primeira dose é aplicada aos dois meses de vida e a segunda aos quatro meses de vida. Já o reforço é realizado aos 12 meses.

Em Rio Preto, a vacina VPC10 apresenta boa cobertura vacinal, com 93,43% para menores de um ano e 93,61% na dose de reforço.

Com a incorporação da nova vacina ao calendário infantil, a pneumo-20 começa a ser aplicada em um período de transição, ou seja, será utilizada para iniciar ou completar esquemas vacinais: 2 meses, VPC20; 4 meses, VPC10. 12 meses, VPC20.

Quem recebeu a primeira dose com VPC10 poderá receber a VPC20 para complementar o esquema primário. Já o reforço será realizada com a VPC20, conforme a idade e a situação vacinal da criança.

Crianças que já receberam as duas doses e a dose de reforço com a VPC10 não precisam receber outra dose — nem com a VPC10 nem com a VPC20 — sendo consideradas com esquema encerrado pelo SUS.

Já crianças menores de cinco anos com a vacinação em atraso devem procurar uma sala de vacina para atualizar o esquema vacinal, que será completado conforme a idade da criança e a dose correspondente faltante.

Em Rio Preto, as vacinas estão disponíveis nas salas de vacina, que funcionam em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e em horário ampliado nas UBSs João Paulo II/Jaguaré, Parque Industrial, São Deocleciano, Solo Sagrado e Vetorazzo: até 19h30. Centro de Atendimento Pediátrico da Região Norte: das 10h às 17h.