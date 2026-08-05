Rio Preto recebe o maior encontro da ortopedia paulista

Considerado o maior encontro da ortopedia paulista, o 31º Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado de São Paulo (Cotesp) será realizado entre os dias 6 e 8 de agosto, em Rio Preto, reunindo especialistas de todo o País para discutir os avanços que estão transformando a prática ortopédica. O evento, no Centro de Convenções da Famerp, é promovido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional São Paulo (SBOT-SP) e conta com apoio da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme) e do Hospital de Base (HB).

O congresso reunirá médicos, pesquisadores, residentes e estudantes em uma programação científica voltada à atualização profissional, ao intercâmbio de experiências e ao debate sobre temas que vêm redefinindo a especialidade. Inteligência artificial aplicada à prática médica, medicina regenerativa, cirurgia robótica, ortobiológicos, impressão 3D, tratamento da dor e medicina esportiva estão entre os assuntos que serão discutidos ao longo dos três dias de evento.

O apoio da Famerp, da Funfarme e do HB reforça a vocação de Rio Preto como um dos principais polos brasileiros de ensino médico e assistência em alta complexidade. A realização do congresso na cidade também evidencia a integração entre faculdade e hospital, que contribui para a formação de especialistas e para o desenvolvimento da pesquisa científica.

"A realização do Cotesp em Rio Preto reforça o ambiente de ensino e assistência construído pela Famerp e pela Funfarme. Nossa Residência Médica em Ortopedia é resultado dessa integração entre ensino e assistência, unindo formação, atendimento e pesquisa. Receber um congresso dessa dimensão fortalece esse trabalho e amplia o intercâmbio científico entre especialistas, residentes e estudantes", destaca o ortopedista Helencar Ignácio, diretor-geral da Famerp.

Programação científica

Durante os três dias de congresso, a programação será distribuída em dois auditórios, com palestras, mesas-redondas, simpósios, discussão de casos clínicos e sessões de temas livres. Os participantes acompanharão debates sobre ombro e cotovelo, joelho, quadril, coluna, mão, pé e tornozelo, ortopedia pediátrica, medicina esportiva, ortopedia regenerativa e tratamento da dor, além de temas transversais como inteligência artificial, judicialização da medicina e medicina baseada em evidências.

A abertura científica acontece na quinta-feira (6), com mesas dedicadas à instabilidade do ombro, cirurgia da coluna, medicina regenerativa, síndromes compressivas do membro superior, luxação aguda do joelho e dor de difícil tratamento. O primeiro dia também contará com simpósio preparatório para o Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT), palestra sobre judicialização da medicina, abertura oficial e coquetel de confraternização.

Na sexta-feira (7), a programação amplia o debate para temas como lesões do manguito rotador, artrose precoce do joelho, ortopedia pediátrica, cirurgia minimamente invasiva do pé, ortobiológicos derivados do sangue, inteligência artificial aplicada à prática ortopédica, traumatismo grave da mão, endoscopia da coluna, tendinopatias do pé, quadril, complicações no trauma do joelho e ortobiológicos derivados da medula óssea e gordura. Também estão previstas sessões de temas livres, apresentações orais e e-pôsteres com trabalhos científicos desenvolvidos por médicos e residentes.

O último dia do congresso, no sábado (8), abordará temas relacionados ao cotovelo, reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), controle da dor, artroplastia de quadril, fraturas do úmero proximal e artroplastia total do joelho, encerrando a programação científica com premiação dos melhores trabalhos e churrasco de confraternização.

Formação de residentes

Além da programação científica, o 31º COTESP promoverá a 9ª Jornada de Residentes, voltada à preparação dos médicos em formação para o Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT). A jornada contará com atividades específicas, apresentações de trabalhos científicos, premiação dos melhores estudos e debates sobre a formação do ortopedista.

Os estudantes de Medicina também terão uma programação exclusiva durante o congresso. A iniciativa busca aproximar os acadêmicos da especialidade por meio de palestras, atividades científicas e da oportunidade de apresentar trabalhos e trocar experiências com alguns dos principais nomes da ortopedia brasileira.

O incentivo à produção científica também faz parte da proposta do evento. Residentes e alunos de graduação poderão apresentar pesquisas durante o congresso, fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e assistência, um dos pilares da formação médica.

Lideranças da ortopedia brasileira

O 31º Cotesp tem como presidente o ortopedista Dr. Rafael Trevisan Ortiz. A presidência da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional São Paulo (SBOT-SP) é exercida pelo Dr. Jorge Rafael Durigan.

A Comissão Científica é formada por Prof. Dr. João Damasceno Filho, Daniel Akira Sadatsune, Jorge Rafael Durigan, Luiz Henrique O. Almeida, Marcel Jun S. Tamaoki, Marcelo Araf, Marcelo Schmidt Navarro e Oreste Lemos Carrazzone, responsáveis pela elaboração da programação científica do congresso.