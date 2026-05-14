Rio Preto recebe congresso internacional de hipermobilidade

Referência mundial em hipermobilidade, a professora doutora Neuseli Lamari coordena o maior congresso internacional da área neste sábado e domingo, dias 16 e 17, a partir de Rio Preto. O 6º Congresso Internacional de Hipermobilidade e Síndromes de Ehlers-Danlos e o V Encontro Internacional de Pacientes Hipermóveis (SED/TEH) serão realizados em formato 100% online, com tradução simultânea.

A hipermobilidade articular é uma condição onde as articulações possuem uma amplitude de movimento maior que a considerada normal. Embora muitas vezes assintomática, pode causar dores, luxações e fadiga. A causa é, geralmente, genética e relacionada a alterações na produção de colágeno.

O congresso conta com a coordenação e organização de Neuseli, reconhecida internacionalmente como uma das maiores autoridades no estudo da hipermobilidade articular — sendo inclusive coautora de obras fundamentais como Hypermobility in Medical Practice(Springer). Ao lado na organização está o professor doutor Mateus Lamari.

A programação abrange desde a infância até o impacto no idoso, conectando a hipermobilidade a diversas especialidades. Entre os destaques estão:

Conexões Neurológicas: A relação entre o Espectro Autista (TEA) e a hipermobilidade articular.

Saúde Integrativa: Síndrome de Ativação Mastocitária (MCAS), disfunções gastrointestinais e fadiga crônica.

Manejo Clínico: Abordagens em ginecologia, obstetrícia, cardiologia e dor crônica nociplástica.

Direitos e Ética: Painéis sobre legislação brasileira e bioética na tutela de doenças raras.

Público-alvo e Inscrições

O evento é projetado para uma audiência diversificada, incluindo profissionais de saúde, acadêmicos, pacientes e familiares. Além das palestras com especialistas nacionais e internacionais, o público terá acesso a quatro mesas redondas exclusivas para perguntas e respostas.

Serviço: