Rio Preto recebe congresso internacional de hipermobilidade
Hipermobilidade articular é uma condição onde as articulações possuem uma amplitude de movimento maior que a considerada normal. Embora muitas vezes assintomática, pode causar dores, luxações e fadiga; evento é neste fim de semana
Referência mundial em hipermobilidade, a professora doutora Neuseli Lamari coordena o maior congresso internacional da área neste sábado e domingo, dias 16 e 17, a partir de Rio Preto. O 6º Congresso Internacional de Hipermobilidade e Síndromes de Ehlers-Danlos e o V Encontro Internacional de Pacientes Hipermóveis (SED/TEH) serão realizados em formato 100% online, com tradução simultânea.
A hipermobilidade articular é uma condição onde as articulações possuem uma amplitude de movimento maior que a considerada normal. Embora muitas vezes assintomática, pode causar dores, luxações e fadiga. A causa é, geralmente, genética e relacionada a alterações na produção de colágeno.
O congresso conta com a coordenação e organização de Neuseli, reconhecida internacionalmente como uma das maiores autoridades no estudo da hipermobilidade articular — sendo inclusive coautora de obras fundamentais como Hypermobility in Medical Practice(Springer). Ao lado na organização está o professor doutor Mateus Lamari.
A programação abrange desde a infância até o impacto no idoso, conectando a hipermobilidade a diversas especialidades. Entre os destaques estão:
Conexões Neurológicas: A relação entre o Espectro Autista (TEA) e a hipermobilidade articular.
Saúde Integrativa: Síndrome de Ativação Mastocitária (MCAS), disfunções gastrointestinais e fadiga crônica.
Manejo Clínico: Abordagens em ginecologia, obstetrícia, cardiologia e dor crônica nociplástica.
Direitos e Ética: Painéis sobre legislação brasileira e bioética na tutela de doenças raras.
Público-alvo e Inscrições
O evento é projetado para uma audiência diversificada, incluindo profissionais de saúde, acadêmicos, pacientes e familiares. Além das palestras com especialistas nacionais e internacionais, o público terá acesso a quatro mesas redondas exclusivas para perguntas e respostas.
Serviço:
Evento: VI Congresso Internacional de Hipermobilidade e Síndromes de Ehlers-Danlos
Data:16 e 17 de maio de 2026 (sábado e domingo)
Formato: Online com tradução simultânea
Informações Adicionais: redes sociais: @clinicalamari ou cel.(17) 99745-5577