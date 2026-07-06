Rio Preto recebe carreta de exames

O Centro Regional de Eventos, em Rio Preto, recebe a Unidade Móvel Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS). A unidade permanecerá no local por 30 dias, com oferta de exames de ultrassom de mama e transvaginal para pacientes do SUS de Rio Preto e dos municípios de Ipiguá, Onda Verde e Mirassolândia, contribuindo para a redução da fila de espera por exames especializados.

Somente em Rio Preto, a demanda é de 15 mil exames, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A unidade vai atender de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 8h às 17h. A capacidade é de até 60 exames por dia. Os pacientes que já estão na fila de espera só precisam aguardar, pois serão contatados por telefone.