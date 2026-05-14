Rio Preto recebe 1,1 mil doses da vacina contra chikungunya
Vacinação é indicada para pessoas de 18 a 59 anos sem contraindicações; doses estão disponíveis nos postinhos de Rio Preto
A Secretaria de Saúde de Rio Preto recebeu 1.100 doses da vacina contra a Chikungunya nesta quinta-feira, 14. As doses são destinadas a pessoas da faixa etária de 18 a 59 anos e possuem validade até o dia 30 de maio.
Os imunizantes estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, 15, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e no Centro de Atendimento Pediátrico da Região Norte.
A vacina contra a Chikungunya possui esquema vacinal de dose única, sendo contraindicada nas seguintes situações:
Gestantes ou mulheres em período de amamentação;
Pessoas com alergia a componentes da vacina;
Imunossuprimidos, como transplantados, pacientes oncológicos, pessoas vivendo com HIV/AIDS ou em uso de medicamentos imunossupressores.
Ter mais de uma condição médica crônica ou mal controlada, como:
Hipertensão arterial
Diabetes mellitus
Doença cardiovascular (ex.: insuficiência cardíaca, arritmia)
Doença pulmonar crônica (ex.: asma, DPOC)
Doença renal crônica
Obesidade (IMC ≥ 30)
Doença hepática crônica
Câncer (em tratamento ou em remissão)
Outras comorbidades relevantes, a serem avaliadas pelo profissional de saúde.
Adiamento da vacinação
A vacinação contra a Chikungunya também deverá ser adiada em casos de:
Doença febril aguda;
Caso confirmado de Chikungunya recente. Nesse caso, a vacinação poderá ser feita após 30 dias do fim dos sintomas.
Também é necessário aguardar intervalo entre outras vacinas, sendo:
14 dias após vacinas inativadas como: Influenza, Covid-19, Tétano e Hepatite B
30 dias após vacinas atenuadas como: Febre Amarela, Dengue, Varicela ou Tríplice Viral.
Após se vacinar contra Chikungunya, é necessário esperar os mesmos intervalos para receber outras vacinas.
Chikungunya
A chikungunya é uma doença transmitida através da picada do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da Dengue e da Zika.
Caracteriza-se por febre alta de início rápido acompanhada de dores articulares severas, como nos pés, mãos, tornozelos e pulsos.
A fase aguda da doença dura até o 14º dia de sintomas. Alguns pacientes podem evoluir com persistência das dores articulares após a fase aguda, caracterizando-se o início da fase pós-aguda, que pode prolongar-se por até três meses.
Em Rio Preto, 11 casos de chikungunya foram confirmados este ano, 179 foram descartados e 33 estão em investigação.