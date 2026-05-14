Rio Preto recebe 1,1 mil doses da vacina contra chikungunya

A Secretaria de Saúde de Rio Preto recebeu 1.100 doses da vacina contra a Chikungunya nesta quinta-feira, 14. As doses são destinadas a pessoas da faixa etária de 18 a 59 anos e possuem validade até o dia 30 de maio.

Os imunizantes estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, 15, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e no Centro de Atendimento Pediátrico da Região Norte.

A vacina contra a Chikungunya possui esquema vacinal de dose única, sendo contraindicada nas seguintes situações:

Gestantes ou mulheres em período de amamentação;

Pessoas com alergia a componentes da vacina;

Imunossuprimidos, como transplantados, pacientes oncológicos, pessoas vivendo com HIV/AIDS ou em uso de medicamentos imunossupressores.

Ter mais de uma condição médica crônica ou mal controlada, como:

Hipertensão arterial

Diabetes mellitus

Doença cardiovascular (ex.: insuficiência cardíaca, arritmia)

Doença pulmonar crônica (ex.: asma, DPOC)

Doença renal crônica

Obesidade (IMC ≥ 30)

Doença hepática crônica

Câncer (em tratamento ou em remissão)

Outras comorbidades relevantes, a serem avaliadas pelo profissional de saúde.

Adiamento da vacinação

A vacinação contra a Chikungunya também deverá ser adiada em casos de:

Doença febril aguda;

Caso confirmado de Chikungunya recente. Nesse caso, a vacinação poderá ser feita após 30 dias do fim dos sintomas.

Também é necessário aguardar intervalo entre outras vacinas, sendo:

14 dias após vacinas inativadas como: Influenza, Covid-19, Tétano e Hepatite B

30 dias após vacinas atenuadas como: Febre Amarela, Dengue, Varicela ou Tríplice Viral.

Após se vacinar contra Chikungunya, é necessário esperar os mesmos intervalos para receber outras vacinas.

Chikungunya

A chikungunya é uma doença transmitida através da picada do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da Dengue e da Zika.

Caracteriza-se por febre alta de início rápido acompanhada de dores articulares severas, como nos pés, mãos, tornozelos e pulsos.

A fase aguda da doença dura até o 14º dia de sintomas. Alguns pacientes podem evoluir com persistência das dores articulares após a fase aguda, caracterizando-se o início da fase pós-aguda, que pode prolongar-se por até três meses.

Em Rio Preto, 11 casos de chikungunya foram confirmados este ano, 179 foram descartados e 33 estão em investigação.