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PROTEÇÃO

Rio Preto recebe 1,1 mil doses da vacina contra chikungunya

Vacinação é indicada para pessoas de 18 a 59 anos sem contraindicações; doses estão disponíveis nos postinhos de Rio Preto

por Redação
Publicado em 14/05/2026 às 19:40Atualizado em 14/05/2026 às 19:40
Doses estão disponíveis nos postinhos de Rio Preto (Divulgação/Prefeitura)
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Doses estão disponíveis nos postinhos de Rio Preto (Divulgação/Prefeitura)
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A Secretaria de Saúde de Rio Preto recebeu 1.100 doses da vacina contra a Chikungunya nesta quinta-feira, 14. As doses são destinadas a pessoas da faixa etária de 18 a 59 anos e possuem validade até o dia 30 de maio.

Os imunizantes estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, 15, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e no Centro de Atendimento Pediátrico da Região Norte.

A vacina contra a Chikungunya possui esquema vacinal de dose única, sendo contraindicada nas seguintes situações:

  • Gestantes ou mulheres em período de amamentação;

  • Pessoas com alergia a componentes da vacina;

  • Imunossuprimidos, como transplantados, pacientes oncológicos, pessoas vivendo com HIV/AIDS ou em uso de medicamentos imunossupressores.

  • Ter mais de uma condição médica crônica ou mal controlada, como:

  • Hipertensão arterial

  • Diabetes mellitus

  • Doença cardiovascular (ex.: insuficiência cardíaca, arritmia)

  • Doença pulmonar crônica (ex.: asma, DPOC)

  • Doença renal crônica

  • Obesidade (IMC ≥ 30)

  • Doença hepática crônica

  • Câncer (em tratamento ou em remissão)

  • Outras comorbidades relevantes, a serem avaliadas pelo profissional de saúde.

Adiamento da vacinação

A vacinação contra a Chikungunya também deverá ser adiada em casos de:

  • Doença febril aguda;

  • Caso confirmado de Chikungunya recente. Nesse caso, a vacinação poderá ser feita após 30 dias do fim dos sintomas.

Também é necessário aguardar intervalo entre outras vacinas, sendo:

  • 14 dias após vacinas inativadas como: Influenza, Covid-19, Tétano e Hepatite B

  • 30 dias após vacinas atenuadas como: Febre Amarela, Dengue, Varicela ou Tríplice Viral.

Após se vacinar contra Chikungunya, é necessário esperar os mesmos intervalos para receber outras vacinas.

Chikungunya

A chikungunya é uma doença transmitida através da picada do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da Dengue e da Zika.

Caracteriza-se por febre alta de início rápido acompanhada de dores articulares severas, como nos pés, mãos, tornozelos e pulsos.

A fase aguda da doença dura até o 14º dia de sintomas. Alguns pacientes podem evoluir com persistência das dores articulares após a fase aguda, caracterizando-se o início da fase pós-aguda, que pode prolongar-se por até três meses.

Em Rio Preto, 11 casos de chikungunya foram confirmados este ano, 179 foram descartados e 33 estão em investigação.