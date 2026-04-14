Rio Preto promove palestra sobre atendimento durante crise psíquica

Interessados em participar de palestra sobre atendimento humanizado durante crises de saúde mental podem se inscrever em palestra que será realizada na próxima quinta-feira, 16 de abril, às 8h, no Teatro Paulo Moura.

A atividade é uma realização da Prefeitura de São José do Rio Preto através da Secretaria de Segurança Pública: “O objetivo é promover a reflexão e o aprimoramento profissional quanto à abordagem humanizada em ocorrências envolvendo pessoas em situação de crise”, explica o secretário da pasta, Márcio Cortez.

A capacitação será conduzida pelo Cel. Diógenes Martins Munhoz, PM do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, especialista no atendimento de ocorrências envolvendo pessoas em crise psíquica.

A palestra é voltada aos guardas civis municipais e agentes da Defesa Civil, mas também a demais integrantes de forças de segurança e servidores em geral que, no dia a dia do trabalho, lidam com situações potencialmente críticas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo formulário online disponível no Servidor Online, pelo site da Prefeitura. Ainda há vagas disponíveis, que são limitadas à lotação do teatro (cerca de 960 lugares).

“É um privilégio podermos receber o Cel. Diógenes, que é um especialista no assunto. Com certeza todos que participarem sairão de lá mais preparados para lidar com ocorrências que surgem no contexto do trabalho”, comenta o diretor da Defesa Civil, Cel. Ivair da Silva, que também está à frente da organização.