Rio Preto melhora desempenho em avaliação do ensino médio

As unidades de ensino médio da rede estadual de Rio Preto avançaram no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2025. Dados divulgados nesta quarta-feira, 5, pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) mostram índice de 4,5 - na edição de 2023, o índice foi de 4,4.

Apesar da melhora, a cidade ainda não voltou ao patamar atingido antes da pandemia, quando a nota chegou a 4,6 nos Ideb de 2019 e 2021.

Nos anos finais do Fundamental, por sua vez, as unidades de Rio Preto mantiveram os índices registrados na avaliação anterior (5,3). Nos anos iniciais, a melhora foi de 6,4 para 6,6.

Região

Algumas cidades da região foram destaque no Estado, atingindo notas altas e ficando entre as melhores.

Nos anos iniciais do ensino fundamental, Floreal é a segunda melhor do Estado, com nota 8,8. Santana da Ponte Pensa, Nipoã e Santa Salete também estão no TOP 10 estadual.

Irapuã é a segunda melhor do Estado nos anos finais do ensino fundamental, com nota 6,9. Palmares Paulista, Nova Canaã Paulista, Mira Estrela e Tabapuã também estão no TOP 10.

Já no ensino médio, a mais bem posicionada da região é Sebastianópolis do Sul, na sexta posição, com nota 6,3. Nova Canaã Paulista, Paraíso e Ariranha também estão entre as dez melhores.

Estado

Os resultados gerais da rede estadual de ensino apontam que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, São Paulo passou de 6,2 em 2023 para 6,6 em 2025, e manteve a 5ª posição entre as redes estaduais. O resultado iguala a melhor média da etapa na série histórica, registrada em 2019, antes dos impactos provocados pela pandemia. A etapa também alcançou a melhor média de Língua Portuguesa em 20 anos do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

Nos anos finais do Ensino Fundamental, São Paulo avançou de 5,1 em 2023 para 5,2 em 2025. O ciclo conquistou a segunda melhor média da série histórica do Ideb, ficando atrás apenas do resultado registrado em 2019.

Já no Ensino Médio, etapa em que a rede estadual concentra sua maior atuação, São Paulo alcançou o melhor resultado da série histórica do Ideb. Considerando também os estudantes do Ensino Médio integrado à formação técnica, o indicador passou de 4,3 para 4,5, no contexto em que o Estado atingiu o maior número de alunos na modalidade.