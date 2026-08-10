Defesa Civil emite alerta de risco elevado de incêndios em Rio Preto e região
Baixa umidade do ar e temperaturas elevadas aumentam risco no Noroeste paulista
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de risco elevado de queimadas em vegetação nesta segunda-feira, 10, principalmente no Noroeste paulista, incluindo as regiões de Rio Preto, Barretos e Franca.
A região apresentará baixa umidade relativa do ar somada às altas temperaturas, combinação que favorece o ressecamento e aumenta as chances de incêndios florestais na região.
Áreas rurais de Rio Preto e região exigem atenção redobrada em condições de tempo seco.
A Defesa Civil ressalta que provocar queimadas é crime ambiental e orienta a população a denunciar.
Orientações à população
Não utilize fogo para limpeza de terrenos, áreas rurais ou pastagens;
Não descarte bitucas de cigarro em áreas de vegetação ou às margens de rodovias;
Evite realizar atividades físicas nas horas mais quentes do dia;
Mantenha-se hidratado ao longo do dia;
Umidifique os ambientes sempre que possível;
Redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios durante os períodos de baixa umidade do ar.
Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193.