Defesa Civil emite alerta de risco elevado de incêndios em Rio Preto e região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de risco elevado de queimadas em vegetação nesta segunda-feira, 10, principalmente no Noroeste paulista, incluindo as regiões de Rio Preto, Barretos e Franca.

A região apresentará baixa umidade relativa do ar somada às altas temperaturas, combinação que favorece o ressecamento e aumenta as chances de incêndios florestais na região.

Áreas rurais de Rio Preto e região exigem atenção redobrada em condições de tempo seco.

A Defesa Civil ressalta que provocar queimadas é crime ambiental e orienta a população a denunciar.

Orientações à população

Não utilize fogo para limpeza de terrenos, áreas rurais ou pastagens;

Não descarte bitucas de cigarro em áreas de vegetação ou às margens de rodovias;

Evite realizar atividades físicas nas horas mais quentes do dia;

Mantenha-se hidratado ao longo do dia;

Umidifique os ambientes sempre que possível;

Redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios durante os períodos de baixa umidade do ar.

Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193.