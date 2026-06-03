Rio Preto conquista quarto lugar em ranking nacional de perdas de água

Rio Preto conquistou um importante avanço no ranking nacional de eficiência no controle de perdas de água. De acordo com o Estudo de Perdas de Água 2026, elaborado pelo Instituto Trata Brasil com base nos dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) de 2024, o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (SeMAE) subiu da 9ª para a 4ª colocação entre os 100 maiores municípios brasileiros com os menores índices de perdas na distribuição.

No levantamento anterior, referente ao ano-base 2023, Rio Preto ocupava a 9ª posição, com índice de perdas de 19,26%. Já no estudo mais recente, o município alcançou a 4ª colocação nacional, reduzindo o índice para 14,52%. Segundo o Semae, isso representa mais eficiência no sistema de abastecimento, redução de desperdícios, maior preservação dos recursos hídricos e mais segurança no fornecimento de água para os moradores.

O ranking é composto pelos 100 municípios mais populosos do Brasil e avalia o Índice de Perdas na Distribuição (IAG2013), indicador que mede a diferença entre o volume de água produzido e o efetivamente consumido pela população. Quanto menor o índice, maior a eficiência do sistema de abastecimento.

Além de figurar entre os quatro melhores municípios do país, Rio Preto também integra o grupo considerado de excelência pelo estudo, atendendo simultaneamente aos critérios de até 25% de perdas na distribuição e até 216 litros por ligação por dia em perdas, parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 788/2024 do Ministério das Cidades.

Entre os municípios com melhor desempenho em 2024, Rio Preto aparece atrás apenas de Suzano (SP), Santos (SP) e Goiânia (GO).