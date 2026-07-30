Rio Preto inicia campanha de multivacinção nesta segunda-feira

Rio Preto inicia nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, a campanha de multivacinação, voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação segue até 1º de setembro.

Entre as vacinas disponíveis está a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. O esquema vacinal contra o sarampo prevê duas doses para pessoas de até 29 anos, sendo a primeira aplicada aos 12 meses de vida e a segunda aos 15 meses.

Pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes aos postos de vacinação com a caderneta, para que as equipes verifiquem as doses indicadas de acordo com a faixa etária e o histórico vacinal.

Para a população de 30 a 59 anos, uma dose comprovada da vacina tríplice viral é considerada suficiente. Já para trabalhadores da área da saúde, a recomendação é de duas doses, independentemente da idade, inclusive para aqueles com mais de 59 anos.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde, Rio Preto não registra casos de sarampo desde 2019, quando foram confirmados 75 casos da doença no município.

A campanha tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e evitar a reintrodução de doenças já controladas.

A vacina tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Para as crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, a aplicação é considerada “dose zero” e não substitui as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação aos 12 e aos 15 meses.