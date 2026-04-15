Mulher é investigada por aplicar ‘golpe da barriga’ em três vítimas em Rio Preto
Mulher de 31 anos é acusada de enganar três homens em Rio Preto, fingindo gestações que incluíam testes positivos, exames de sexagem fetal, chá revelação e até fotos dos supostos bebês. Ela induzia as vítimas a repassarem valores para pagar plano de saúde, tratamentos médicos, exames e enxoval
por Joseane Teixeira
Publicado há 19 horasAtualizado há 9 horas
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