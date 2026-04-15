Mulher é investigada por aplicar ‘golpe da barriga’ em três vítimas em Rio Preto

Mulher de 31 anos é acusada de enganar três homens em Rio Preto, fingindo gestações que incluíam testes positivos, exames de sexagem fetal, chá revelação e até fotos dos supostos bebês. Ela induzia as vítimas a repassarem valores para pagar plano de saúde, tratamentos médicos, exames e enxoval

por Joseane Teixeira
Publicado há 19 horasAtualizado há 9 horas
Capturas de tela mostram que um dos homens tenta visitar a mulher no Hospital da Criança e Maternidade, onde ela afirma estar internada (Reprodução)
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Capturas de tela mostram que um dos homens tenta visitar a mulher no Hospital da Criança e Maternidade, onde ela afirma estar internada (Reprodução)
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Uma mulher de 31 anos entrou na mira da Polícia Civil de Rio Preto após três homens registrarem boletim de ocorrência afirmando ter sido enganados com falsas gestações que incluíam testes positivos, exames de sexagem fetal, chá revelação e até fotos de bebês prematuros – o que os induzia ao repasse de valores para custeio de plano de saúde, tratame

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