Revolução de 32 é celebrada pela Polícia Militar em Rio Preto

Rio Preto celebrou, na manhã desta quarta-feira (9), os 94 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. A cerimônia, que ocorreu em frente ao Fórum de Justiça e reuniu dezenas de participantes, foi organizada pela Polícia Militar em parceria com a Sociedade dos Veteranos de 1932 – MMDC.

A Revolução Constitucionalista aconteceu entre 9 de julho e 3 de outubro de 1932 e marcou a mobilização dos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas. Entre os combatentes da região que morreram oficialmente no conflito estão Antônio Amaro, João Batista de Araújo, Antônio Duarte da Fonseca, Carmo Turano, Elydio Antônio Verona, Ipiroldes Martins Borges, Joaquim Marques de Oliveira e Oswaldo Santini.

Em memória dos soldados que perderam a vida durante a revolução, Rio Preto recebeu o Monumento ao Soldado Constitucionalista, obra do escultor campineiro Hélio Coluccini. Inaugurada em 1937, a escultura foi instalada inicialmente em frente ao Cemitério da Ercília. Em 1968, o monumento foi transferido para a Praça Rio Branco, em frente ao Fórum, onde permanece até hoje.

Durante a cerimônia, a Sociedade Veteranos de 32 – MMDC, depositou flores, no monumento aos soldados. O hino nacional emocionou as centenas de pessoas que compareceram à cerimônia.

"Venho todos os anos. Participar desta homenagem é uma forma de manter viva a memória daqueles que lutaram por um ideal e deram a própria vida pela Constituição. É importante que as novas gerações conheçam essa história e entendam o valor da democracia e da cidadania, por isso esse ano trouxe meus netinhos", afirmou José Roberto dos Santos, aposentado.