Repositor é assaltado em praça de Rio Preto enquanto aguardava para entrar no trabalho
Vítima de 54 anos foi abordada por dois homens na madrugada desta quarta
Um repositor de 54 anos foi assaltado na madrugada desta quarta-feira, 5, por volta da 1h30, em uma praça na Avenida da Saudade, em Rio Preto.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada em um banco aguardando o horário de entrada no trabalho, em um atacadista, quando foi abordada por dois homens.
De acordo com o relato, a dupla se aproximou a pé e exigiu a mochila e a bicicleta. Durante a ação, o trabalhador foi empurrado contra o banco e atingido na cabeça, chegando a perder a consciência por alguns instantes.
Os criminosos fugiram levando uma bicicleta aro 29, preta e vermelha, além da mochila com documentos pessoais, cartões bancários e cerca de R$ 100 em dinheiro.
Após o crime, a vítima procurou a polícia e foi encaminhada para exame no Instituto Médico Legal, devido às agressões.
O caso foi registrado como roubo e será investigado pela polícia. Até o momento, ninguém foi preso.