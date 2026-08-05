Repositor é assaltado em praça de Rio Preto enquanto aguardava para entrar no trabalho

Um repositor de 54 anos foi assaltado na madrugada desta quarta-feira, 5, por volta da 1h30, em uma praça na Avenida da Saudade, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada em um banco aguardando o horário de entrada no trabalho, em um atacadista, quando foi abordada por dois homens.

De acordo com o relato, a dupla se aproximou a pé e exigiu a mochila e a bicicleta. Durante a ação, o trabalhador foi empurrado contra o banco e atingido na cabeça, chegando a perder a consciência por alguns instantes.

Os criminosos fugiram levando uma bicicleta aro 29, preta e vermelha, além da mochila com documentos pessoais, cartões bancários e cerca de R$ 100 em dinheiro.

Após o crime, a vítima procurou a polícia e foi encaminhada para exame no Instituto Médico Legal, devido às agressões.

O caso foi registrado como roubo e será investigado pela polícia. Até o momento, ninguém foi preso.