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Regra para controlar saída de alunos vira pesadelo dos pais

Entre as regras da Prefeitura de Rio Preto está a que deixa a critério dos pais autorização para filho de 6 anos ir embora sozinho, mas não permite sair acompanhado de um irmão menor; em um dos casos, pai teve de trocar a escala de trabalho para conseguir buscar o filho e acabou demitido

por Joseane Teixeira
Publicado em 01/07/2026 às 20:27Atualizado em 01/07/2026 às 20:29
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Na EMEI Chafic Balura, Bruna Viera dos Santos, mãe do Miguel, também busca Lilian, de outra mãe, e a entrega à irmã de 16 anos (Edvaldo Santos 01/07/2026)
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Na EMEI Chafic Balura, Bruna Viera dos Santos, mãe do Miguel, também busca Lilian, de outra mãe, e a entrega à irmã de 16 anos (Edvaldo Santos 01/07/2026)
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“Meu filho de 17 anos não pode mais retirar o irmão de 5 na escola. Ou eu pago R$ 450 por mês para a van escolar andar duas quadras ou eu tenho que contar com a ajuda de outros pais para retirar meu caçula na sala de aula e entregar para o meu filho mais velho na porta da escola”.O desabafo é da analista de qualidade Bruna Vieira Dos Santos, que vi

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