Regra para controlar saída de alunos vira pesadelo dos pais
Entre as regras da Prefeitura de Rio Preto está a que deixa a critério dos pais autorização para filho de 6 anos ir embora sozinho, mas não permite sair acompanhado de um irmão menor; em um dos casos, pai teve de trocar a escala de trabalho para conseguir buscar o filho e acabou demitido
por Joseane Teixeira
Publicado em 01/07/2026 às 20:27Atualizado em 01/07/2026 às 20:29
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