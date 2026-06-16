Região de Rio Preto tem 15 cidades entre as mais avançadas em saneamento básico

A região de Rio Preto tem 15 dos 94 municípios brasileiros mais próximos da universalização do saneamento básico. É o que aponta o Ranking ABES da Universalização do Saneamento 2026, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental.

O levantamento avaliou 2.558 municípios, que reúnem cerca de 80% da população do País e incluem todas as 27 capitais, com base em dados de 2024 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA).

A categoria "Rumo à universalização", a mais alta das quatro definidas pelo estudo, enquadra os municípios com nota geral igual ou superior a 489, em uma escala que vai até 500 pontos.

Nacionalmente, apenas 3,76% dos municípios foram classificados nessa categoria. Além das 81 cidades de São Paulo, outros estados que aparecem no topo são Paraná (8 cidades), Minas Gerais (3), Santa Catarina (1) e Goiás (1).

Os municípios classificados nessa categoria na região de Rio Preto são Cardoso; Catanduva; Catiguá; Dolcinópolis; Fernandópolis; Jales; Mirassol; Ouroeste; Palmares Paulista; Paranapuã; Populina; Santa Albertina; Santa Fé do Sul; Três Fronteiras; e Valentim Gentil.

Rio Preto aparece na segunda faixa, de "Compromisso com a universalização", com nota 488,80.

Classificação do estado

Ao todo, o estado teve 599 municípios avaliados, com mais da metade nas duas faixas superiores do ranking e nenhum classificado no pior nível. Veja as faixas e quantas cidades do estado estão nelas:

"Rumo à universalização": 81 cidades

"Compromisso com a universalização": 243

"Empenho para universalização": 275

"Primeiros passos para a universalização": 0

Das seis únicas cidades do país que alcançaram a pontuação máxima, de 500 pontos, todas são de São Paulo: Leme, Jales, Santópolis do Aguapeí, Paranapuã, Cardoso e Gastão Vidigal. Com exceção de Leme, todas são atendidas pela Sabesp.

Dos 98 municípios da região, a maior parte ficou na categoria "Compromisso com a universalização". Cinco municípios da região ficaram de fora da avaliação.