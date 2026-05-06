Região de Rio Preto registra 60 acidentes de trânsito com postes e rede elétrica

No mês dedicado à conscientização para a segurança no trânsito, a CPFL Paulista divulga o balanço de acidentes envolvendo veículos e a rede elétrica em suas distribuidoras. Entre janeiro e março deste ano, foram registradas 60 ocorrências na região de Rio Preto, que resultaram em interrupções de energia e impactaram milhares de clientes, incluindo hospitais, escolas e outros serviços essenciais.

Rio Preto aparece na liderança dos registros da CPFL Paulista na região, com 27 ocorrências, três a mais que as 24 registradas em 2025. O número representa um aumento de 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A concessionária alerta que, além das consequências imediatas para os envolvidos, os acidentes que atingem postes e cabos da rede elétrica têm reflexos diretos na rotina da população.

“Os números são representativos e reforçam a importância da conscientização. A segurança é um valor inegociável da CPFL, e por isso nos unimos ao Maio Amarelo para destacar os impactos que acidentes de trânsito podem trazer para toda a comunidade”, afirma Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia.

Colisões contra postes: impacto e custos

As colisões contra postes são as ocorrências mais críticas, pois exigem reparos complexos. O atendimento acontece em duas etapas: primeiro, as equipes de Operação isolam os circuitos e restabelecem a energia para a maioria dos clientes; depois, as equipes de Obras e Manutenção substituem o poste e reconstroem o trecho danificado.

Dependendo da gravidade, o trabalho pode ser mais demorado, já que muitas vezes é necessário aguardar a perícia policial e a remoção do veículo. Além disso, quando há identificação do culpado legal, o condutor é responsabilizado pelos custos da reposição do poste, que variam entre R$ 3 mil e R$ 14 mil, conforme os equipamentos instalados.

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