Região de Rio Preto registra 4 graus nesta quarta-feira
Ao longo da semana, a temperatura deve subir na região de Rio Preto
A região de Rio Preto registrou a menor temperatura do ano nesta quarta-feira, 15, com quatro graus. Levantamento do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro) aponta que diversas cidades da região tiveram temperaturas abaixo de dez graus.
A cidade em que fez mais frio na região foi Santa Salete, com 4 graus, seguida de Dirce Reis, com 5,2, e Pindorama, com 6,3. Outras cidades, como Aparecida d’Oeste (6,9), Cardoso (9,5), Estrela d’Oeste (6,5), Fernandópolis (9,4), Votuporanga (9), Monte Aprazível (7,8), Santa Fé do Sul (7,4), Mirassol (8,4) e Paulo de Faria (8,5) tiveram temperaturas menores do que 10 graus.
Ao longo da semana, a temperatura deve subir na região. Na quinta, a variação deve ficar entre 16 e 29 graus em Rio Preto e, na sexta, entre 17 e 28 graus.
Temperatura mínima na região nesta quarta, 15
Aparecida d’Oeste: 6,9°
Cardoso: 9,5°
Dirce Reis: 5,2°
Estrela d’Oeste: 6,5°
Fernandópolis: 9,4°
Indiaporã: 10,6°
Mirassol: 8,4°
Monte Aprazível: 7,8°
Nhandeara: 9,4°
Nova Granada: 9,2°
Paulo de Faria: 8,5°
Pindorama: 6,3°
Santa Fé do Sul: 7,4°
Santa Salete: 4,4°
Votuporanga: 9°
Fonte: Ciiagro e Cetesb