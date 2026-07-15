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CLIMA

Região de Rio Preto registra 4 graus nesta quarta-feira

Ao longo da semana, a temperatura deve subir na região de Rio Preto

por Redação
Publicado em 15/07/2026 às 14:28Atualizado em 15/07/2026 às 14:28
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Frio em Rio Preto (Jhonny Torres 13/06/2022)
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Frio em Rio Preto (Jhonny Torres 13/06/2022)
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A região de Rio Preto registrou a menor temperatura do ano nesta quarta-feira, 15, com quatro graus. Levantamento do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro) aponta que diversas cidades da região tiveram temperaturas abaixo de dez graus.

A cidade em que fez mais frio na região foi Santa Salete, com 4 graus, seguida de Dirce Reis, com 5,2, e Pindorama, com 6,3. Outras cidades, como Aparecida d’Oeste (6,9), Cardoso (9,5), Estrela d’Oeste (6,5), Fernandópolis (9,4), Votuporanga (9), Monte Aprazível (7,8), Santa Fé do Sul (7,4), Mirassol (8,4) e Paulo de Faria (8,5) tiveram temperaturas menores do que 10 graus.

Ao longo da semana, a temperatura deve subir na região. Na quinta, a variação deve ficar entre 16 e 29 graus em Rio Preto e, na sexta, entre 17 e 28 graus.

Temperatura mínima na região nesta quarta, 15

  • Aparecida d’Oeste: 6,9°

  • Cardoso: 9,5°

  • Dirce Reis: 5,2°

  • Estrela d’Oeste: 6,5°

  • Fernandópolis: 9,4°

  • Indiaporã: 10,6°

  • Mirassol: 8,4°

  • Monte Aprazível: 7,8°

  • Nhandeara: 9,4°

  • Nova Granada: 9,2°

  • Paulo de Faria: 8,5°

  • Pindorama: 6,3°

  • Santa Fé do Sul: 7,4°

  • Santa Salete: 4,4°

  • Votuporanga: 9°


    Fonte: Ciiagro e Cetesb