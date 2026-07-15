Região de Rio Preto registra 4 graus nesta quarta-feira

A região de Rio Preto registrou a menor temperatura do ano nesta quarta-feira, 15, com quatro graus. Levantamento do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro) aponta que diversas cidades da região tiveram temperaturas abaixo de dez graus.

A cidade em que fez mais frio na região foi Santa Salete, com 4 graus, seguida de Dirce Reis, com 5,2, e Pindorama, com 6,3. Outras cidades, como Aparecida d’Oeste (6,9), Cardoso (9,5), Estrela d’Oeste (6,5), Fernandópolis (9,4), Votuporanga (9), Monte Aprazível (7,8), Santa Fé do Sul (7,4), Mirassol (8,4) e Paulo de Faria (8,5) tiveram temperaturas menores do que 10 graus.

Ao longo da semana, a temperatura deve subir na região. Na quinta, a variação deve ficar entre 16 e 29 graus em Rio Preto e, na sexta, entre 17 e 28 graus.

Temperatura mínima na região nesta quarta, 15