Raios matam 40 cabeças de gado em Potirendaba e Nova Aliança

Duas descargas elétricas durante a forte tempestade que atingiu a região na madrugada desta sexta-feira, 24, provocaram a morte de 40 cabeças de gado em propriedades rurais da região de Rio Preto. Foram 28 bois em Potirendaba e mais 12 em Nova Aliança.

Segundo um dos proprietários, João Vitor Quintino, dono de fazenda em Nova Aliança, os animais estavam reunidos sob uma árvore de grande porte, durante a forte chuva da madrugada, no momento em que o raio caiu. A suspeita é de que a árvore tenha funcionado como ponto de atração da descarga elétrica, atingindo diretamente o solo ao redor e eletrocutando o gado que estava próximo.

Além da área onde foram contabilizadas as 28 mortes, uma propriedade vizinha, na mesma região, também registrou perdas. Nesse caso, os animais pertenciam ao pecuarista Anderson Coelho.

Não houve registro de pessoas feridas, segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Casos como esse são considerados raros, mas podem ocorrer principalmente em períodos de tempestades intensas, quando os animais tendem a se agrupar sob árvores em busca de abrigo, aumentando o risco de serem atingidos por descargas elétricas.

Especialistas orientam que, sempre que possível, o gado seja mantido em áreas com para-raios ou longe de árvores isoladas durante tempestades, reduzindo o risco de incidentes semelhantes.