Queijo de Urupês conquista prêmio internacional na Expo Queijo Brasil
Este é o terceiro título conquistado pela queijaria em menos de três anos
A Elied Queijaria, da cidade de Urupês, conquistou medalha de prata com o queijo "Nevoeiro", na categoria “casca florida” maturado por 60 dias, no concurso internacional de Araxá-MG - Expo Queijo Brasil, realizado neste final de semana. O evento que contou com a participação de 19 países concorrentes.
“É uma alegria imensa viver tudo isso, uma conquista desse tamanho com nosso queijo artesanal feito com muito carinho”, comemoram os proprietários, Eder Augusto e Eliete Roman Duarte.
Este é o terceiro título conquistado pela queijaria em menos de três anos. Em 2024 a Elied Queijaria faturou a medalha de ouro no Prêmio Queijo Brasil, realizado em Blumenau-SC, e, no ano passado, conquistou o terceiro lugar no Prêmio CNA Brasil Artesanal, realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília, na categoria Queijo Tradicional (Maturado).
Ambas as premiações foram obtidas com o queijo que leva o nome do local de origem da empresa, o “Bambu”.
Na Rota do Queijo
A “Elied Queijaria” está no “Rotas do Queijo”, projeto que o governo de São Paulo lançou em outubro do ano passado.
O programa reúne ao todo 102 queijarias do estado espalhadas em 8 rotas como destinos quejeiros.
O objetivo é valorizar a produção de queijo em 77 municípios em regiões como Mogiana Paulista, Cuesta, Mantiqueira Paulista, Vale do Paraíba e Noroeste Paulista.