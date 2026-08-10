Quatro vagões de trem descarrilam em Rio Preto

Quatro vagões com grãos, de um trem que seguia para o Porto de Santos, descarrilaram na noite deste domingo, 9, em Rio Preto. O acidente foi perto da avenida Alberto Andaló e da rua Bernadino de Campos, por volta das 19h.

Segundo a concessionária Rumo, ninguém ficou ferido.

Após o descarrilamento, equipes técnicas da concessionária iniciaram os procedimentos para minimizar o impacto no trânsito local e viabilizar a retomada da operação. As causas do acidente serão apuradas.

A Secretaria Municipal de Trânsito acompanhou os trabalhos com o objetivo de evitar transtornos ao tráfego região.