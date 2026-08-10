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Quatro vagões de trem descarrilam em Rio Preto

Trem carregado com grãos seguia para o Porto de Santos; ninguém ficou ferido

por Redação
Publicado em 10/08/2026 às 08:33Atualizado em 10/08/2026 às 08:33
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Descarrilamento no Centro de Rio Preto (Marco Antonio dos Santos 10/8/2026)
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Descarrilamento no Centro de Rio Preto (Marco Antonio dos Santos 10/8/2026)
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Quatro vagões com grãos, de um trem que seguia para o Porto de Santos, descarrilaram na noite deste domingo, 9, em Rio Preto. O acidente foi perto da avenida Alberto Andaló e da rua Bernadino de Campos, por volta das 19h.

Segundo a concessionária Rumo, ninguém ficou ferido.

Após o descarrilamento, equipes técnicas da concessionária iniciaram os procedimentos para minimizar o impacto no trânsito local e viabilizar a retomada da operação. As causas do acidente serão apuradas.

A Secretaria Municipal de Trânsito acompanhou os trabalhos com o objetivo de evitar transtornos ao tráfego região.