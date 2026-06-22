Quatro pessoas morrem e sete ficam feridas em acidentes na região

Quatro pessoas morreram e sete ficaram feridas em dois graves acidentes registrados neste domingo, 21, na região de Rio Preto. O mais grave deles, ocorrido em Itajobi, envolveu três veículos e vitimou três pessoas.

Segundo informações apuradas junto à Polícia Civil, por volta das 20h, um Gol verde ocupado por cinco pessoas da mesma família saiu de uma estrada de terra e acessou a rodovia Cezário José de Castilho. Sem tempo de frear, o motorista de uma Strada colidiu violentamente na traseira do Gol.

Após a batida, a pick-up ainda invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Gol quadrado, ocupado por pai e filho.

Do Gol verde morreram o motorista, Sergio Augusto Bertolini, de 35 anos, e a mãe dele, Dorvalina Maziero Bertolini, 63. O pai, cuja idade não foi informada, a esposa de 31 anos e o filho do casal, de apenas 3 anos, foram socorridos para o Hospital Padre Albino, em Catanduva.

Já no Gol quadrado, o motorista Luis Donizete De Souza, 58 anos, morreu. O filho dele, de 17 anos, foi socorrido.

O motorista da Strada, que sofreu ferimentos leves, soprou o bafômetro, que indicou a presença de álcool no organismo. No entanto, ele não foi preso em flagrante porque o delegado ficou em dúvida sobre a dinâmica do acidente – havendo a possibilidade de o motorista do Gol verde ter ingressado na pista sem se atentar para o fluxo. As circunstâncias da batida serão esclarecidas por meio de laudo pericial e confronto com depoimentos de testemunhas.

Pindorama



Também no domingo, mas em Pindorama, uma idosa de 73 anos morreu após o veículo que ela ocupava, um Uno, bater em um caminhão que estava parado na Estrada Vicinal Hermelindo Ruete de Oliveira.

O veículo era conduzido pelo marido dela, de 71 anos, que transportava ainda do irmão da idosa, de 56 anos.

Em depoimento, o caminhoneiro contou que parou na pista porque havia um caminhão tombado.

Por motivos a serem apurados, o idoso, que dirigia o Uno logo atrás, não conseguiu frear. O acidente aconteceu por volta das 19h30.

Foi o caminhoneiro quem acionou o socorro.

O motorista do Uno e o cunhado também foram internados no Hospital Padre Albino.