Quatro apostas de Rio Preto 'batem na trave' na Quina de São João

Apenas uma dezena separou quatro apostas de Rio Preto de faturarem o prêmio milionário de R$ 260 milhões na Quina de São João, sorteada neste domingo, 28.

As dezenas premiadas foram 19 - 32- 50 - 73 - 75.

Duas apostas simples de 5 números foram registradas na Lotérica Menis, instalada no Riopreto Shopping. Os apostadores faturaram R$12.234,37 cada um.

A outra aposta simples, porém de 6 números, foi registrada por canal digital. O sortudo levou R$ R$24.468,74.

Por fim, um bolão com 10 cotas de 6 números foi registrada na Lotérica Vittorello e Lacerda, localizada no bairro Vetorasso. Cada ganhador vai ficar com R$ 2.446,87.

Sorte grande

Nove apostas no Brasil acertaram as cinco dezenas e vão receber R$ 26, 6 milhões cada uma.

Os jogos foram registrados em Indaiatuba (SP), Fortaleza (CE), Brasília (DF) com dois ganhadores, Alexania (GO), Contagem (MG), Aripuana (MT), Paranavai (PR) e Campos dos Goytacazes (RJ).