Quatro apostas da região acertam a quina da Mega-Sena Especial

Quatro apostas da região de Rio Preto ficaram no "quase" no sorteio especial de 30 anos da Mega-Sena, realizado neste domingo, 24. Os apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados e ficaram bem perto do prêmio de R$ 336,3 milhões. Os grandes vencedores foram dois apostadores do Rio de Janeiro e de Fortaleza, que vão levar cada um R$ 168.170.026,83. Os números sorteados foram 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.

Ao todo, 590 jogos acertaram a quina. As apostas da região que faturaram a quina são de Cosmorama (duas), Jales e Palmares Paulista.

Em Cosmorama, as duas apostas foram simples e realizadas por meio de canais eletrônicos. Cada uma levou R$ 13.890,02.

Em Jales, a aposta foi feita na Lotérica Jales. Trata-se de um bolão com sete cotas, que faturou R$ 27.779,99.

Em Palmares Paulista, um bolão de 12 cotas feito na Lotérica Palmares levou R$ 41.670,00.

A quadra ou terceira faixa, que premia quem acerta quatro números, vai pagar R$ 311,65 para cada um dos 37.565 ganhadores.

Na região de Rio Preto, 244 apostas acertaram quatro dos seis números sorteados. As cidades com acerto da quadra foram Rio Preto (94 jogos), Catanduva (18), Fernandópolis (14), Votuporanga (13), Jales (11), Olímpia (10), Mirassol (9), José Bonifácio (5), Monte Aprazível (5), Santa Fé do Sul (4), Ariranha (3), Bady Bassitt (3) e Cedral (3), Guapiaçu (2), Itajobi (2), Meridiano (2), Nhandeara (2), Nova Granada (2), Novo Horizonte (2), Orindiúva (2), Ouroeste (2), Palestina (2), Pindorama (2), Severínia (2), Uchoa (2), Urânia (2). Álvares Florence, Bálsamo, Elisiário, Guarani d'Oeste, Ibirá, Icém, Jaci, Macaubal, Magda, Mirassolândia, Neves Paulista, Nipoã, Onda Verde, Palmares Paulista, Paraíso, Parisi, Pontalinda, Pontes Gestal, Tabapuã, Tanabi, Três Fronteira, Turmalina, Ubarana, União Paulista, Urupês e Valentim Gentil tiveram uma aposta com quatro números corretos.

Pagamento

O pagamento de prêmio das loterias federais já pode ser iniciado a partir desta segunda-feira (26), primeiro dia útil após a realização do sorteio.

Os prêmios com valores brutos de até R$ 2.428,80 (equivalente ao valor líquido de até R$ 1.700,16) podem ser sacados diretamente em qualquer unidade lotérica credenciada ou por meio de transferência em contas de bancos digitais integrados ao sistema de Loterias Caixa.

Os ganhadores devem resgatar seus prêmios com valores superiores a R$ 2.428,80 exclusivamente em qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação do comprovante de identidade original com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o bilhete impresso original da aposta.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo em dois úteis, a partir de sua apresentação em uma agência do banco.