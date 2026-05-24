Quase 800 kg de gelatina são arrecadados por bombeiros para pacientes com câncer em Rio Preto

Uma campanha organizada pelo Corpo de Bombeiros no interior paulista arrecadou quase 800 quilos de gelatina em pó destinados a pacientes em tratamento contra o câncer. A ação mobilizou quartéis, motociclistas e moradores de cidades da região noroeste do Estado ao longo de pouco mais de um mês.

Batizada de “Gelatinas Vermelhas”, a campanha foi promovida pelo 13º Grupamento de Bombeiros, sediado em Rio Preto, entre 10 de abril e 15 de maio. As doações incluem gelatinas nos sabores morango, cereja, framboesa e frutas vermelhas, alimentos frequentemente recomendados a pacientes submetidos à quimioterapia e radioterapia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, pacientes em tratamento oncológico costumam enfrentar dificuldades para se alimentar devido a feridas na boca, dores e alterações no paladar causadas pelos procedimentos médicos. Nesse contexto, a gelatina acaba sendo utilizada como complemento alimentar e fonte de conforto durante o tratamento. Devido ao sabor intenso e textura macia, ela ajuda a estimular o apetite e aliviar as feridas na boca (mucosite) causadas por tratamentos como a quimioterapia e a radioterapia.

A campanha envolveu os 15 quartéis do Corpo de Bombeiros espalhados pela região noroeste paulista, que funcionaram como pontos de arrecadação. Todo o material arrecadado foi concentrado na sede do grupamento, em Rio Preto.

A entrega oficial das doações foi neste domingo, 24, às 9h, com apoio do Abutre’s Moto Clube, grupo de motociclistas que participará da ação solidária. Dezenas de integrantes compareceram ao local em uma espécie de comboio, auxiliando no transporte das arrecadações.

De acordo com o tenente-coronel Orival Santana Júnior, responsável pelo comando do grupamento, a adesão da população superou as expectativas e transformou a iniciativa em uma das principais campanhas do tipo já realizadas no Estado.

“O evento representa a força da solidariedade movendo pessoas, instituições e grupos organizados em favor de quem mais precisa”, afirmou o comandante em nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros.