Qualifica SP abre 1,2 milhão de vagas em cursos gratuitos especializados em IA

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo divulgou, neste Dia do Estudante, 11, mais de 1,2 milhão de vagas em cursos gratuitos de inteligência artificial do programa Qualifica SP.

IA para Todos

Cerca de 1 milhão das vagas são destinadas ao curso "IA para Todos", realizado em parceria com a StartSe. A formação é 100% online, tem quatro horas e é dividida em quatro módulos, com aulas de até 30 minutos.

O curso aborda conceitos básicos sobre a inteligência artificial até o uso de ferramentas para tornar as atividades cotidianas mais produtivas.

Agentes de IA

Também estão disponíveis cerca de 250 mil vagas para o curso "Agentes de IA", em parceria com a Salesforce. O curso tem carga horária de 15 horas e 38 minutos.

A formação aborda aplicações de I.A e automação, além de temas como ciência de dados, business intelligence, ética e governança.

As inscrições são feitas pelo site www.trampolim.sp.gov.br através do login com a conta gov.br. Para receber o cerificado dos cursos, o aluno deve ter pelo menos 75% de frequência nas aulas.