Publicitário morre após dar entrada em hospital com suspeita de agressão em Rio Preto
Ele tinha um corte na cabeça e morreu horas depois de ser internado no Hospital de Base; polícia vai investigar o caso
Um publicitário de 42 anos morreu na noite de sexta-feira, 22, no Hospital de Base, em Rio Preto, após dar entrada com ferimento na cabeça e suspeita de agressão. O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita sem causa determinante aparente.
Segundo boletim de ocorrência, ele foi encontrado em casa, em estado de embriaguez, consciente e responsivo, com um ferimento na cabeça e sangramento intenso, com indícios de possível agressão.
Durante o atendimento inicial, o estado de saúde se agravou e ele sofreu parada cardiorrespiratória. A vítima deu entrada no hospital às 3h24 de sexta. O quadro clínico piorou ao longo do dia, e a morte foi constatada às 20h. A causa preliminar foi apontada como possível agressão.
A Polícia Civil informou que não há registro anterior sobre a suposta agressão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte.