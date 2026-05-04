Prova de ciclismo vai interditar trechos entre Rio Preto e Barretos

Rio Preto recebe nesta terça-feira, 5, a etapa de número 2 da 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo. A largada será às 10h, na ponte estaiada do lago 3 da Represa Municipal.

Os atletas vão pedalar por 121,8 km pela rodovia Assis Chateaubriand, com destino a Barretos. Durante esse trajeto, a pista será interditada temporariamente para permitir a passagem segura dos ciclistas e evitar acidentes.

Por conta da largada na ponte estaiada, a avenida Sabino Cardoso Filho ficará totalmente bloqueada desde as 20h de segunda-feira, entre o viaduto sobre a BR-153 e a avenida Nadima Damha, até as 12h de terça-feira.

Após a largada da ponte estaiada, os ciclistas vão pelas avenidas Nadima Damha, Silvio Dela Roveri e marginal Gerassina Tavares, de onde acessam a Assis Chateaubriand, rumo a Olímpia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a operação vai bloquear duas alças de acesso no cruzamento com a rodovia Assis Chateaubriand, no km 61, sentido Barretos. A interdição está prevista para durar entre 30 e 40 minutos, por volta das 10h.

“Se possível, o condutor deve evitar esse trecho entre 10h e 11h, pois haverá lentidão e o trânsito pode ficar totalmente parado”, informou o chefe da PRF, Daniel Mataraggi Filho.

Já na Assis Chateaubriand, o tenente da Polícia Rodoviária Estadual, Danilo Cutis, explicou que, durante a passagem do pelotão de ciclistas em direção a Barretos, estão programadas interdições em aproximadamente seis trechos.

“Vamos fazer interdições pontuais. O pelotão segue daqui para Barretos e, durante a passagem, o trânsito será interrompido temporariamente. Quem estiver vindo vai ter que parar. A pista será totalmente interditada até a passagem do pelotão”, afirmou.

Estão previstas pelo menos 22 interdições ao longo do trajeto.