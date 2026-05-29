Projeto Ratione faz aliança com salão e leva cursos profissionalizantes para mulheres em Rio Preto

O maquiador Samuel Victor, um dos diretores do salão Unique Garden, lançou o projeto “Beleza além do Espelho” em parceria com projeto Ratione, em uma iniciativa ESG (Ambiental, Social e Governança) para Rio Preto. São vagas gratuitas para cursos profissionalizantes de maquiagem direcionados às integrantes do projeto Mãe Solo, eixo do projeto social Ratione.

“Parcerias como essas garantem oportunidades para mulheres que muitas vezes não veem saída em muitas situações complicadas que atravessam como violência doméstica e ficam tantas vezes sem autonomia econômica para irem em frente”, afirma Malu Bueno, presidente do Ratione e assistente social.

O projeto Ratione atua na prevenção de atos infracionais por meio de ações que visam dar atenção prioritária às crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Foi criado e coordenado por intermédio da Dra Priscila Silveira Paschoal do Núcleo de Avaliação Psicológica da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto.

A parceria do Ratione com o salão Unique Garden é destinada ao Eixo Mãe Solo. Esse eixo é voltado ao desenvolvimento de pesquisas e criação de fluxos estruturados de atendimento psicológico e social destinado a mães solo do município. O objetivo dessa iniciativa é oferecer suporte e oportunidades às mães, promovendo o fortalecimento de suas habilidades parentais, a melhoria do bem-estar emocional e o acesso a recursos sociais essenciais.

“Nosso trabalho busca compreender as necessidades dessas mães contribuindo para resultados práticos. Oferecer cursos de maquiagem profissional com abertura no mercado de trabalho é um caminho prático e real para promover a autonomia dessas mulheres “, explica a psicóloga Lorena Farrajota, que comanda o Eixo Mãe Solo.

Os cursos de maquiagem profissional serão ministrados pelo maquiador Samuel Victor dentro do “Beleza Além do Espelho” criado por ele, que teve sua estreia na Fundação Casa, para funcionárias do espaço. Os cursos acontecem no salão Unique Garden, que atende mais de 600 mulheres por mês.

“Estou tirando um projeto do papel, que há muito tempo sonho com isso. Estamos recebendo as mães solo do Ratione para mostrar o que é a beleza além do espelho para começar a despertar nelas essa autonomia e segurança interna, para depois expandir isso para futuras clientes delas. E estaremos aqui para profissionalizar essas mães e reverter para nosso pŕóprio mercado, que cresce exponencialmente todo ano “, explica o maquiador e empresário Samuel Victor.

As mães ou filhas podem se inscrever através do projeto Ratione e o curso terá início em julho com 20 vagas.

“Ser um projeto ESG implica em gerar impacto social e tratar da dor do empresário. No caso do salão Unique Garden o que é primordial é o social, ou seja, mão de obra qualificada. E, do lado do Ratione, é possível gerar ações que ajudem a resolver questões sociais. No caso do Eixo Mãe Solo, é oferecer oportunidades para que as mães consigam cuidar dos filhos e filhas. Então é uma parceria frutífera”, explica a jornalista Giulliana Carrazzone, especialista em ESG e responsável pela ponte entre o público e o privado.