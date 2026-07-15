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ESTELIONATO

Professora perde R$ 35 mil no golpe do falso advogado em Rio Preto

Golpistas se passaram por advogado e promotor para enganar a vítima

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 15/07/2026 às 09:05Atualizado em 15/07/2026 às 09:05
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Central de Flagrantes (Joseane Teixeira (arquivo))
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Central de Flagrantes (Joseane Teixeira (arquivo))
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Uma professora de 39 anos foi vítima de estelionato na tarde de terça-feira, 14, em Rio Preto, após ser enganada por criminosos que se passaram por um advogado e um promotor de Justiça. O prejuízo é estimado em R$ 35 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o primeiro contato ocorreu por volta das 17h30. Um homem que se identificou como advogado afirmou que a vítima teria direito a receber cerca de R$ 23 mil em uma suposta ação judicial contra o Banco do Brasil. Para a liberação do valor, no entanto, seria necessário o pagamento de uma taxa.

Para dar aparência de legitimidade ao golpe, um segundo suspeito entrou na conversa, apresentando-se como promotor. Os criminosos também tinham acesso a dados pessoais da professora, incluindo o número de telefone do filho, o que reforçou a credibilidade da abordagem.

Durante a comunicação, a vítima autorizou o acesso remoto ao celular. Com o controle do aparelho, os golpistas realizaram diversas operações bancárias em contas da professora, em instituições como Itaú, Nubank e Bradesco. Foram feitas transferências via PIX e contratação de empréstimos.

Para validar as transações, os suspeitos utilizaram a câmera do aparelho para capturar a imagem facial da vítima.

Após a fraude, os criminosos restauraram o celular aos padrões de fábrica, o que resultou na perda de dados e dificultou o bloqueio imediato das contas.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil e será investigado.