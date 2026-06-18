Professor de Rio Preto faz 'vaquinha' para ir a curso de física no Canadá

O professor e mestre em física de Rio Preto Evandro Bonjovani foi um dos 40 professores selecionados para participar de um curso profissionalizante de acadêmicos em física no Canadá. O curso é destinado a professores de ensino médio canadenses e estrangeiros que buscam aperfeiçoar seus conhecimentos na área da física moderna, tais como a Constante de Planck, cosmologia, física quântica e matéria escura. O objetivo é levar o conteúdo para a sala de aula, com práticas uteis do tema no ensino.

O Einstein Plus Workshop for Teachers será ministrado em Waterloo, a cerca de 550km da capital do país, Ottawa, e terá início em 6 de julho com duração de uma semana. Contudo, nem todos os custos estão sendo cobertos pelo governo canadense. Evandro precisa ainda custear as passagens de ida e volta para o local. Para isso, está promovendo uma vaquinha online para quem tenha interesse de contribuir, através da chave PIX: [email protected].

“É um curso intensivo de uma semana para professores canadenses e internacionais do ensino médio que se concentra em física moderna, incluindo física quântica, relatividade especial e cosmologia”, explica o professor Evandro.

Os participantes do curso no Instituto Perímetro de Física Teórica aprenderão sobre os últimos desenvolvimentos da física com pesquisadores renomados da área, além de terem acesso a visitas por laboratórios e palestras. “É uma das instituições mais renomadas do Canadá e também de muito reconhecimento em outros países, inclusive muita parte do material que nós temos de divulgação das práticas de ensino e do estudo de física moderna no Brasil provém de materiais desenvolvidos por esse instituto,” contou Evandro.

Questionado sobre o motivo da inscrição no programa, o professor explica que vem da motivação de sempre aprender justamente para ensinar. “Eu descobri o curso por conta desse desejo que eu tenho sempre de procurar me aperfeiçoar e tentar fazer formações que valham a pena. É extremamente prazeroso pela devolutiva que eu tenho quando eu consigo fazer essa transposição de temas tão complexos e instigantes para os alunos de modo que eles também fiquem encantados com a ciência e isso acabe se tornando mais um estímulo a eles.”

Mas não vai ser a primeira experiência acadêmica internacional de Evandro. Em 2019 ele foi um dos 20 brasileiros selecionados para um curso sobre física de partículas, no Centro Europeu de Pesquisa Nucleares, Cern, na Suíça. O local é conhecido por abrigar o maior acelerador de partículas do mundo.

Além de pós-graduado e mestre em física, Evandro também é formado em matemática e dá aulas tanto para o ensino médio quanto para superior e sempre soube de sua vocação para a licenciatura. “Desde que eu começava a pensar no que eu faria quando crescesse, eu sabia que ia ser da área da educação. Então, sempre tive muito apreço por essa área.” declarou.

Para Evandro é extremamente importante o estímulo à pesquisa científica no Brasil. “Esses cursos são uma maneira de eu ajudar a comunidade científica a se solidificar, dela reverberar no nosso país. Esse é um tipo de engajamento muito grande também com os estudantes. Eles gostam muito de saber as inovações na área, e você ter o respaldo de conhecimentos de última geração associados a essas áreas de pesquisa e aplicação faz com que você os estimule a estarem envolvidos cada vez mais com a possibilidade de fazer parte da ciência.”