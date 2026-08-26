Professor de futsal é preso em Guarulhos por suspeita de crimes sexuais contra adolescentes de Rio Preto

Um professor de futsal foi preso nesta quarta-feira, 26, em Guarulhos, suspeito de usar redes sociais e aplicativos de mensagens para obter, armazenar e compartilhar material de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. A investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto começou depois que mães de três adolescentes procuraram a polícia ao serem informadas pelos filhos de que eles estavam sendo pressionados a produzir vídeos.

Segundo a delegada Mariana Nascimento, responsável pela investigação, os adolescentes decidiram contar o que estava acontecendo às mães diante da pressão que sofriam. “Foram as mães que denunciaram, fizeram boletim de ocorrência porque estavam sofrendo pressão para gravar mais vídeos”, afirmou a delegada.

A partir dos boletins de ocorrência, a DDM iniciou uma investigação tecnológica para descobrir quem estava por trás dos contatos feitos pela internet. O trabalho levou os policiais até o suspeito, em Guarulhos.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado atua como professor em uma escolinha de futsal frequentada por crianças e adolescentes em Guarulhos. A delegada afirmou que as vítimas também praticam o esporte, mas ressaltou que ainda não é possível afirmar que o contato tenha começado especificamente por causa do futsal.

“Não há certeza absoluta se foi através do assunto futebol, mas as vítimas jogam também e ele também é professor”, afirmou.

Segundo Mariana, a abordagem ocorria por meio de WhatsApp e redes sociais, e não por jogos eletrônicos. A investigação aponta que o suspeito utilizava perfis falsos para se aproximar das vítimas, conquistar a confiança delas e induzi-las a produzir e enviar vídeos de exploração sexual.

Depois de receber os primeiros arquivos, conforme a investigação, o homem passava a pressionar e constranger as vítimas para que produzissem novos conteúdos.

Com o avanço das apurações, a Polícia Civil identificou o suspeito e pediu à Justiça a prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão. As medidas foram autorizadas e cumpridas nesta quarta-feira durante a Operação Offside.

O homem foi localizado em Guarulhos e teve equipamentos eletrônicos apreendidos. Durante a análise inicial dos dispositivos, os policiais encontraram material de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes, segundo a delegada. A descoberta resultou também na prisão em flagrante.

“Ele foi preso pela DDM, autuado em flagrante pela DDM de Guarulhos porque dentro dos equipamentos eletrônicos dele tinha material de exploração sexual, e ele está preso preventivamente pelo nosso inquérito de Rio Preto”, afirmou Mariana.

Dessa forma, além da prisão preventiva determinada no inquérito conduzido pela DDM de Rio Preto, o professor foi autuado em flagrante em Guarulhos.

Os equipamentos eletrônicos apreendidos serão submetidos à perícia especializada. A Polícia Civil pretende analisar o material para verificar a existência de outras possíveis vítimas e dimensionar a extensão dos crimes investigados.

O caso envolve suspeitas de crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), relacionados à divulgação e ao armazenamento de material de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. As investigações continuam.