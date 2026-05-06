Primeira onda de frio do ano chega a Rio Preto no Dia das Mães

Prepare os agasalhos e cobertores, pois depois de dias de calor o tempo deve virar em Rio Preto. A partir desta sexta-feira, 8, uma frente fria começa a avançar pelo interior paulista e abre caminho para a primeira onda de frio de 2026, com queda acentuada nas temperaturas e previsão de chuva fraca no domingo, 10, Dia das Mães.

A mudança, segundo a meteorologista Rita Cerqueira, do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), de Bauru, ocorre de forma gradual até ganhar força no domingo. “A frente fria vai começar a entrar no estado de São Paulo na sexta-feira e já começa a ficar mais nublado. No domingo, a massa polar passa pelo estado e aí, sim, as temperaturas têm um forte declínio”, afirma.

Com a virada, o céu deve ficar mais carregado e há possibilidade de precipitações isoladas. “É possível que ocorram chuvas isoladas no domingo na região de Rio Preto”, ressalta a meteorologista.

Até lá, o calor ainda resiste. Nesta quarta-feira, 6, o dia segue com sol e poucas nuvens, com mínima de 19°C e máxima de 33°C. Entre quinta, 7, e sábado, 9, as temperaturas se mantêm elevadas, mas o aumento da nebulosidade já indica a mudança no padrão atmosférico.

O contraste aparece no domingo, quando a mínima deve cair para 13°C e a máxima não deve passar dos 24°C. A queda mais expressiva, no entanto, está prevista para a madrugada de segunda-feira, 11, quando os termômetros podem chegar a 7°C — uma das menores temperaturas do ano até agora na cidade. Durante o dia, a máxima segue em torno de 24°C, cenário que deve se repetir na terça-feira, 12.

Ao longo da próxima semana, a massa de ar polar começa a perder intensidade, mas o frio ainda deve marcar presença nos primeiros dias, exigindo a volta dos agasalhos e mudando a rotina de uma cidade que vinha enfrentando temperaturas acima do esperado para o outono.