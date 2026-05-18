PRF promove ação de combate à exploração sexual infantil na BR-153 em Rio Preto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com o Sest/Senat, realiza nesta segunda-feira, 18, uma ação educativa de conscientização e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na BR-153, em Rio Preto.

A atividade acontece na Unidade Operacional da PRF, localizada no km 69 da BR-153, onde motoristas, passageiros e demais usuários que passam pelo trecho recebem orientações sobre como identificar sinais de abuso e exploração sexual infantil, além de informações sobre os canais oficiais de denúncia.

A iniciativa integra as ações alusivas ao 18 de Maio — Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes — data que reforça a importância da proteção da infância e do enfrentamento a esse tipo de violência.

Durante a ação, equipes da PRF e do Sest/Senat distribuem materiais educativos e conversam com os viajantes sobre a importância da denúncia, destacando que situações suspeitas podem ser comunicadas de forma anônima por meio do Disque 100 ou às forças de segurança.