PRF flagra caminhoneiro embriagado após condução em zigue-zague na BR-153
Ele disse que tomou uma garrafada para cura da dor de barriga e que não sabia que o líquido tinha cachaça
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, nesta terça-feira, 28, uma ocorrência de embriaguez ao volante envolvendo um caminhoneiro na BR-153, no trecho pertencente ao município de Mirassol.
Durante fiscalização de rotina, a equipe da PRF visualizou um caminhão transitando de forma irregular, realizando movimentos em zigue-zague pela via, o que motivou a abordagem. Ao realizar o teste do etilômetro no condutor, foi constatada a concentração de 0,63 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, valor que configura crime de trânsito, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Questionado pelos policiais, o motorista alegou que teria passado a noite anterior com fortes dores abdominais e que ingeriu uma garrafa de ervas naturais como forma de tratamento, justificando assim o resultado do teste. Ele alegou que não sabia que a bebida continha cachaça.
Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial de Mirassol, responsável pela área da abordagem.