PRF faz grande apreensão de produtos sem nota fiscal na BR-153 em Nova Granada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de quinta-feira, 14, uma grande carga de descaminho do Paraguai escondida em um carro durante fiscalização na BR-153 no pedágio de Nova Granada.

Os produtos estavam sendo transportados de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino a Goiânia, capital do estado de Goiás, e estavam no porta-malas do carro e escondidos sob o banco traseiro.

Entre as mercadorias de descaminho estavam diversos perfumes, ar-condicionado, celulares, produtos de beleza, diversos aparelhos eletrônicos, entre outros. O condutor afirmou para a PRF que levava os produtos para um primo.

O carro e os produtos foram apreendidos e serão encaminhados para a Receita Federal.