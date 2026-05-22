PRF apreende 415 iPhones escondidos em carga de pneus na BR-153 em Rio Preto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta quinta-feira, 21, um total de 415 aparelhos celulares da marca iPhone ocultos em uma carreta abordada na BR-153, em Rio Preto.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h, no km 44 da rodovia, durante fiscalização de rotina. Os policiais abordaram uma carreta que transportava pneus de Santa Catarina com destino ao estado de Goiás.

Durante a fiscalização, a equipe constatou divergências entre a carga transportada e a documentação fiscal apresentada pelo condutor. Diante da suspeita de irregularidades, foram realizadas buscas no baú.

No decorrer da vistoria, os policiais localizaram 415 aparelhos celulares iPhone escondidos entre a carga de pneus, acondicionados em mochilas armazenadas nas caixas de rodas do semirreboque.

Diante dos fatos, o motorista, a carreta, os pneus e os celulares apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Rio Preto.

Após análise da ocorrência, o Delegado de Polícia Federal ratificou a prisão em flagrante do condutor pelo crime de descaminho. A carreta e todas as mercadorias transportadas permaneceram apreendidas.